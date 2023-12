Pojďme se společně ohlédnout za rokem 2023 a v ročence Deníku si připomenout, co všechno Jihočeši v uplynulých měsících prožili.

Znovuotevření výletní restaurace Rudolfov se těšilo velkému zájmu. | Foto: Deník/Jana Urbanová



Podchod u nádraží v Budějovicích by čtenáři Deníku nechali otevřený. Do konce letošního roku má skončit v Českých Budějovicích velká rekonstrukce odbavovací budovy vlakového nádraží. Zhruba ve stejném časovém horizontu by se mělo rozhodnout o budoucnosti podchodu u vlakového nádraží, který je momentálně uzavřen.

Odvolání proti severní spojce v Českých Budějovicích stáhli, může se stavět. Možná i dlouhý a komplikovaný soudní spor se podařilo odvrátit od severní spojky, nové silnice, kterou v Českých Budějovicích chystá Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Uspělo dodatečné vyjednávání s kritiky stavby.

Na horkovod z Temelína do Budějovic se čekalo dvacet let. Nebyl prioritou. Méně spáleného uhlí v českobudějovické teplárně znamená i méně škodlivin v ovzduší. Bude se nám tedy lépe dýchat. V polovině října začal zkušební provoz 26 km dlouhého horkovodu vedoucího z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic.

Karel Schwarzenberg byl inspirativní člověk se smyslem pro humor. Výjimečnost osobnosti Karla Schwarzenberga, který zemřel 12. listopadu, zdůraznili ve vzpomínce pro Českobudějovický deník i bývalí jihočeští poslanci Miroslav Kalousek a Zdeněk Bezecný.

Záhada na jihočeské faře. Duchovního našli s uříznutým penisem. Jihem Čech otřásl záhadný případ kněze, který si pravděpodobně uřízl penis. Událost se podle několika zdrojů stala 15. listopadu.

Nová zubní pohotovost pro jižní Čechy zahájí svůj provoz od ledna. Jihočeský hejtman Martin Kuba informoval o nové metropolitní zubní pohotovosti pro Jihočechy. Spustí se od nového roku, má fungovat 365 dní v roce a oproti té stávající v českobudějovické nemocnici bude mít rozšířené ordinační hodiny ve všední den o jednu hodinu, o víkendech o dvě hodiny.

První sníh. Jižní Čechy pokryl sněhový poprašek. Přinesl místy náledí i několik nehod a také ledovku ve vyšších polohách, například na Šumavě.

Ve Strakonicích bude první drive lékárna v republice. vV jednom z objektů v nákupní zóně na Katovické v blízkosti nového Kauflandu vzniká nová nemocniční lékárna. Částí jejího rozsáhlého provozu bude tzv. drive výdejní okénko.

Ze zámečku na Zlaté stezce je muzeum, čeká ho moderní kabát. Zámeček, jinak nikdo z Prachatičáků neřekne objektu naproti gymnáziu v ulici Zlatá stezka. Přesně jde o Zwickerovu vilu. Vlastní ji Prachatické muzeum a podle slov ředitele Petra Berkovského by tam v příštích letech chtělo nastěhovat kompletní expozici Zlaté stezky.

Na Svatém Tomáši u Lipna našli mrtvou ženu. Byla to pohřešovaná cizinka. V pátek 24. listopadu byla v autě na Svatém Tomáši, části obce Přední Výtoň, nalezena odpoledne mrtvá žena. Podle informací Deníku šlo o cizí státní příslušnici.

Horní Planá má novou budovu školy. Je to největší investice města v historii. Od prosince se budou žáci z Horní Plané, největšího města na břehu Lipenské přehrady, moci učit v nové budově základní školy. Dvoupodlažní, částečně podsklepená budova, kterou nechalo město postavit vedle současné školy vyšla na necelých 62 milionů korun s daní. 7 milionů na stavbu přispěl i Jihočeský kraj z Krajského investičního fondu.

Místo slévárny bytový dům. Remarovna v Písku brzy přivítá první obyvatele. Jedním z nejsledovanějších developerských projektů posledních let v Písku je nový bytový dům v Pražské ulici. Vyrostl v proluce na místě bývalé strojírny a slévárny Remar založené roku 1887 a během ledna přivítá své první obyvatele.

Křižíkův most v Táboře bude brzy minulostí. Správa železnic postaví nový. Křižíkova Bechyňka v Táboře má brzy doznat změn, Správa železnic má v plánu postavit U Brusírny nad řekou Lužnicí nový most. Začátek stavby ohlásila na rok 2025. Část historického mostu by mohla zůstat v Táboře u Křižíkovy elektrárny jako obří exponát, pokud svolí památkáři.

Restaurace Rudolfov po desítkách let přivítala zákazníky. Výletní restaurace Rudolfov na okraji Jindřichova Hradce je opět v provozu. Jejímu majiteli se podařilo nemožné. Objekt v havarijním stavu dokázal probudit zpět k životu. Takzvaný Rudlák vnímá řada Hradečáků jako srdeční záležitost. Lidé sem totiž dříve chodili na plesy, koncerty a další akce, které uvnitř zařízení probíhaly. Právě kulturní dění v kombinaci s uměním by mělo být hlavním posláním znovu otevřeného podniku.

