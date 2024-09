Besedu o malých modulárních reaktorech pořádají ekologická sdružení Jihočeské matky a Calla v úterý 24. září 2024 od 17 hodin v Českých Budějovicích. Přednášejícím je Oldřich Sklenář, který se zabývá energetikou ve vztahu k produkci skleníkových plynů. Podtitul besedy Více otázek než odpovědí napovídá, že o modulárních jaderných reaktorech tentokrát bude řeč i v souvislosti s výhradami ekologů. Beseda se koná v přednáškovém sále Jihočeské vědecké knihovny v budově na Lidické tř. 1, vstup je volný.

Také v úterý se koná benefiční koncert pro Dobrovolnické centrum Diecézní charity České Budějovice. Centrum slaví podle mluvčí charity Veroniky Rybáčkové 20 let. „Trochu paradoxní je, že toto centrum vzniklo v důsledku ničivých povodní v roce 2002. Teď, když jsme si naplánovali oslavu, jsou dobrovolníci kvůli povodním opět na nohou (i v terénu),“ říká Veronika Rybáčková. Koncert na podporu centra se koná 24. září od 18 hodin v kostele na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Vystoupí skupina Epydemye se vzácným hostem – sborem AsiHlasy. Vstupenky můžete pořídit v předprodeji, kde stojí 350 korun.

close info Zdroj: Foto: se svolením Diecézní charity České Budějovice zoom_in V úterý se v kostele na Piaristickém náměstí koná od 18 hodin benefiční koncert na podporu fungování centra s úžasnou skupinou Epydemye a vzácným hostem.

Kdo se chce podívat na město netradičně v lomu plného světla a hlubokého stínu nebo v pestré paletě všech barev má možnost navštívit v radniční výstavní síni na náměstí Přemysla Otakara II. expozici Všichni potřebujeme světlo, která představuje snímky fotografa Petra Lundáka. „Nejvíce mi jde o to, aby na snímcích byli lidé, říká Petr Lundák a dodává, že fotografie jsou z několika posledních let. „Jsou to všechno barevné snímky, hodně kontrastní se světelnými přechody,“ přibližuje výstavu, která bude otevřena do 29. září, Petr Lundák.

Pětadvacet snímků o formátu 40x50 centimetrů ukazuje i méně známá zákoutí Českých Budějovic mimo samo historické centrum. „Například dění okolo Motoru, u Kotvy. Budějce jsou na tohle hodně vděčné, třeba Pražské předměstí, tam to mám rád,“ zdůrazňuje fotograf, že pěknou inspiraci lze najít v jihočeské metropoli i tam, kde by ji většina laiků nečekala. „Mám rád, když z té fotky stříká barva,“ poodhaluje ještě svůj přístup k focení Petr Lundák. Výstava v radnice je jeho čtvrtou autorskou výstavou.