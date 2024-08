„Já jsem samozřejmě napsala přání, ale osobnější se mi zdálo paní Bibianě zavolat a vyslechnout, jak se jí daří. Bylo to velice milé a vřelé povídání a já jsem si dovolila připomenout některé její srdeční role, třeba Isoldu v Baladě o věčné lásce, Hrubínovu Krásku, kněžnu z Lucerny i krásnou Hortenzii z Babičky, ale i to, že se jejímu hereckému umu mnoho let a právem klaněli diváci a smekali i kolegové. Popřála jsem tedy hodně zdraví i případné „zlomte vaz“ pro další roli."

Bibiana Šimonová se narodila 23. srpna 1944 v Praze. V roce 1963 byla přijata na DAMU. Ještě během studií byla pozvána k hostování na scéně Národního divadla. Od roku 1967je členkou činoherního souboru Jihočeského divadla. V průběhu desítek sezón ztvárnila mimořádným způsobem řadu výrazných rolí v klasické i moderní dramaturgii.

close info Zdroj: Bohuslava Maříková zoom_in Bibiana Šimonová ve hře Lhářka.

Na jejím hereckém repertoáru figurují i desítky divácky oblíbených rolí, které ztvárnila před Otáčivým hlediškem Český Krumlov, např. titulní role v Tristanovi a Izoldě či v Krásce a zvířeti.V současné době hostuje v Činoherním klubu a herecky se podílí na natáčení nových dílů úspěšného seriálu Ordinace v růžové zahradě.