Ve vedení kraje je nyní koalice ODS, Společně pro jižní Čechy (KDU-ČSL a TOP 09), Socdem a JIHOČEŠI 2012 v opozici jsou Piráti, ANO 2011 a STAN. Na většině důležitých projektů je ale shoda v celém zastupitelstvu. Část staveb, které se realizovaly za současné koalice, byla připravena už minulým zastupitelstvem.

Jižní tangenta, most v Týně

Takovým příkladem může být jedna z největších krajských dopravních staveb v regionu za poslední roky - Jižní tangenta u Českých Budějovic. Komunikace, kterou nechal postavit Jihočeský kraj na jih od Českých Budějovic, vede v podstatě od Včelné směrem k Roudnému a spojuje dnešní mezinárodní tah I/3 s budoucí dálnicí D3.

Celkem Jižní tangenta měří 2,7 kilometru a stála 1,1 miliardy korun. Kraj zaplatil přes 600 milionů a zbytek dodaly hlavně EU a stát, 300 000 korun přidala obec Včelná. Dokončená komunikace začala celá sloužit v červnu 2023; stavěla se od března 2021.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Stavba dálnice D3 u Českých Budějovic poblíž Roudného. Na snímku kruhová křižovatka, kde se stýká Jižní tangenta se silnicí z Roudného do Plava. Bude zde i nájezd na dálnici, která je na snímku v pozadí.

Nejkomplikovanějším místem nové silnice je kruhová křižovatka u Včelné. Ta vede stezku pro pěší a cyklisty, stejně jako železniční trať v úrovni s okolním terénem. Auta mají svou komunikaci spuštěnou o patro níž. Stavba proto nebyla jednoduchá. Pro spojení Včelné s jihočeskou metropolí sloužila různá provizoria. „Překládaly se koleje, někdy byla Včelná úplně odříznuta," připomněl složitost akce při jejím ukončení jihočeský hejtman Martin Kuba. Doplnil, že se také jednalo o investici, kde si kraj vyzkoušel, jak je možné lidem v okolí co nejvíce ulehčit od obtíží způsobených stavbou. Některé podmínky se totiž upravovaly i v průběhu prací, aby byl dopad stavby na okolí co nejmenší.

Jižní tangenta už se osvědčila jako alternativní výpadovka z Českých Budějovic směrem na Český Krumlov nebo při některých uzavírkách v jihočeské metropoli.

Ke krajským stavbám z posledních let patří třeba v Plané nad Lužnicí nové přemostění řeky nebo rekonstrukce mostu v Týně nad Vltavou, do provozu byl uveden nový obchvat Vlachova Březí.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Otevření opraveného mostu v Týně nad Vltavou na silnici II/105, 15. července 2024.

Kraj v dopravě investuje i do staveb, které slouží rozvoji turistického ruchu. Například Loučovice a Vyšší Brod, obce pod Lipnem nad Vltavou, začínají mít prospěch z nově vybudované cyklostezky, kterou tu loni nechal postavit Jihočeský kraj. Nová 5,5 kilometru dlouhá trasa přivede na jih od Lipna mnohem více cyklistů, než bývalo zvykem. „Konečně se dostáváme na turistickou mapu Lipenska. Naše obec byla vždy průmyslová, ale průmysl po revoluci zmizel,“ řekl k přínosu cyklostezky loučovický starosta Jan Kubík. Stezka je příslibem pro rozvoj drobného podnikání.

Investiční fond

K dalším dobrým výsledkům současné koalice lze přidat nově zřízený investiční fond Jihočeského kraje. Fond má pomáhat obcím a městům s financováním jejich významných investičních akcí, zejména v oblasti školství, sportu, sociální péče, základní infrastruktury a kultury. Smyslem je přidat krajské peníze k obecním nebo státním prostředkům.

V uplynulých letech se s částečnou podporou krajského fondu stavěla mateřská škola v městysu Katovice, v Milevsku rozšířili Domov pro seniory a ve Vacově vznikl nový víceúčelový objekt pro spolkovou činnost a další akce a novou podobu dostalo i okolní veřejné prostranství.

close info Zdroj: Zdeněk Formánek zoom_in Vacovští oslavili vítězství v soutěži Vesnice roku 2024 Jihočeského kraje.

Krajský investiční fond začal fungovat v roce 2021 a podpořil postupně 29, 37 a 47 akcí. Letos je v plánu už 67 projektů. Rozděleno bylo nejprve 207, dvakrát pak 235 milionů korun a na tento rok se chystá částka 351 milionů korun.

Nový pavilon se špičkovou technikou

K oblastem, které spadají do kompetence Jihočeského kraje, patří také zdravotnictví. Kraj trvale rozvíjí všechny nemocnice, které patří do jeho holdingu. Mimořádnou investicí ale jsou nové prostory v pavilonu CH Nemocnice České Budějovice. První část začala sloužit v září 2022. Tehdy získala nemocnice dvanáct nových sálů se zázemím a novou centrální sterilizaci. „Kam se jihočeské nemocnice posunuly, to je obrovská práce lidí ve vedení nemocnic," zdůraznil tehdy Martin Kuba a dodal, že je to i výsledek práce předchozích hejtmanů Jana Zahradníka a Ivany Stráské, kteří se také o rozvoj holdingu jihočeských krajských nemocnic zasloužili.

Ve čtvrtek 5. září 2024 v nemocnici slavnostně představili dokončenou celou přestavbu pavilonu CH. „Druhá etapa zahrnovala vybudování dalších šesti operačních sálů, dvou lůžkových stanic oddělení ARO, kde kapacita je 14 lůžek, ale v případě potřeby je možné zde hospitalizovat až 18 pacientů, dále jednotku intenzivní péče, rozšíření stanic radiologie, dospávací pokoj, tři lůžkové stanice a tři desítky ambulantních provozů,“ shrnul změny předseda představenstva Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek.

close info Zdroj: Nemocnice České Budějovice zoom_in Pavilon CH prošel během několika let rozsáhlou přestavbou a modernizací.

Jedná se o vůbec největší investici v historii zdravotnického zařízení. Celkové náklady na obě etapy rekonstrukce se vyšplhaly na 2,3 miliardy a veškeré vybavení je na špičkové evropské úrovni. „Jedná se o součást uceleného projektu přestavby nemocnice, jejímž cílem je opustit dolní areál a uvolnit ty prostory pro nějaké další využití, které obyvatelé českobudějovické aglomerace potřebují,“ doplnil Michal Šnorek s tím, že dolní areál, kde funguje ortopedie, oční oddělení a ORL, by měla nemocnice opustit do konce roku 2025.

CO SE NEPOVEDLO

Na druhou stranu se dají najít také příklady toho, co se současné koalici v čele kraje úplně nepovedlo, nebo zůstalo při realizaci jen na půli cesty.

Tábor si na obchvat počká

Dlouhá léta slibovaný jižní obchvat Tábora, takzvaná přeložka Tesco – Slapy, nabere zpoždění. Začít stavět se mohlo ještě v tomto volebním období. Nezačne. Stavbu brzdí spor s jedním majitelem pozemků po kterých má obchvat vést. Jihočeský kraj má hotovou projektovou dokumentaci, všechna potřebná stavební povolení i vykoupené pozemky. Až na ty u Čelkovic, které patří zemědělci Josefu Dvořákovi. Protože jde o veřejně prospěšnou stavbu, přišel na řadu proces vyvlastnění, který se ale kvůli sérii odvolání zdržel a vyloučit nelze ani soudní tahanice. Těžko tedy odhadnout, kdy na trasu obchvatu vyjedou alespoň stavební stroje, natož pak běžní řidiči. Nová komunikace odkloní silnici z Týna nad Vltavou do Mladé Vožice, všechnu tranzitní dopravu přesměruje z centra města na okraj Tábora mimo zastavěná území. Nemá ovšem jen příznivce, zejména lidé, kteří v okolí budoucího obchvatu žijí, podnikají nebo sem chodí do přírody, mají proti stavbě výhrady.

Veřejnou dopravou pořád postaru

Jižní Čechy jsou jediný kraj v republice, kde stále ještě nefunguje integrovaný dopravní systém. Cestující by díky němu mohli s jedinou jízdenkou, ideálně elektronickou třeba v mobilu, na vybrané trase libovolně využívat spoje, které zrovna potřebují. Ale budou si muset počkat do konce příštího roku. A to přesto, že současná koalice ve vedení kraje slíbila přejít od dlouholetých plánů k činu. Přípravy ale musely na téměř celý rok k ledu. Jak vysvětluje hejtman Martin Kuba, firma, která neuspěla ve výběrovém řízení na programování celého systému, podala odvolání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a nakonec se obrátila i na soud, Dokud i ten nerozhodl, že kraj postupoval správně, nebylo možné podepsat s vítěznou firmou a skutečně spustit konkrétní přípravy. „Teď konečně můžeme nechat naprogramovat celý odbavovací systém. K tomu dokončujeme nové jízdní řády,“ přibližuje hejtman s tím, že spoje by měly na sebe lépe navazovat, leckde dokonce přibudou nové.

Mít svého doktora je pro mnohé luxus

Zatím jen dílčím pokrokem se může dosavadní vedení kraje chlubit ve snaze zlepšit dostupnost zdravotní péče pro Jihočechy. Složitou situaci stále řeší mnozí pacienti například v případě, že potřebují zubaře, pociťují ale i nedostatek praktických a dětských lékařů i řady specialistů. Jednotlivé obce i kraj se tomu snaží čelit vytvořením takových podmínek, aby na jih Čech přilákaly nové lékaře. Řada z nich už díky krajskému motivačnímu programu začíná ordinovat tam, kde je potřeba. Nemalé náborové příspěvky nabízejí některým specialistům i nemocnice. V Písku by za přispění kraje měla příští rok začít fungovat nová zubní klinika. Přesto ještě mnoho Jihočechů mluví o štěstí, když může za „nedostatkovým“ specialistou alespoň dojíždět třeba přes celý kraj nebo do středních Čech, jiní ale hledají doktory, kteří by přijímali nové pacienty, marně. Akutní problémy zčásti řeší zřízení metropolitní zubní pohotovosti v Českých Budějovicích nebo on-line pohotovosti, kde obyvatelé kraje jako první v republice řeší méně závažné zdravotní trable na dálku. Zatím na začátku stojí také snaha kraje udržet i v odlehlých částech regionu provoz lékáren. Pomoci by mohla změna legislativy, kterou právě jihočeští zastupitelé letos zákonodárcům navrhli.