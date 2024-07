Nejvíce zasaženo bylo Českokrumlovsko, a to na Lipensku a Frymbursku. Tam hasiči podle jejich mluvčí Venduly Matějů zasahovali u sta událostí. Bouřka hodně řádila i na Trhovosvinensku, kde vystoupal Svinenský potok na třetí povodňový stupeň. Hasiči museli evakuovat dětský tábor u Nesměně.

close info Zdroj: Pavel Vilímek zoom_in Prudký déšť spláchnul Trhové Sviny. Hasiči tady čerpali vodu ze sklepů, kanalizace nestíhala pobírat velký příval vody. Místní potok vystoupal na třetí povodňový stupeň.

Popadané stromy, spláchnuté Sviny

Jak popsala mluvčí hasičů Vendula Matějů, o pomoc začali obyvatelé jižních Čech žádat na tísňových linkách 112 a 150 ve středu krátce před 20. hodinou. „Od osmi do deseti večer jsme měli dvě stovky výjezdů,“ řekla mluvčí hasičů. Nejvíce bylo zasaženo Českokrumlovsko. Hasiči zde vyjeli k více než 70 tzv. vícečetným událostem, kdy ještě během každé z nich odklidili několik popadaných stromů. Kromě likvidace stromů ze silnic řešili přívaly vody. „Nejzasaženější oblasti bylo Lipensko a okolí Frymburka. Čerpali jsme vodu ve sklepech ve Frymburku, Malšíně, také v obchodech v centru Krumlova a ze silnic na Latránu a v Domoradicích,“ uvedla mluvčí Matějů. U Posudova spadlé stromy uvěznily na silnici ženy v autě. „Ke zranění nedošlo,“ dodala mluvčí.

Bouřka se následně přesunula na Budějovicko, konkrétně hlavně na Trhosvinensko. „Tady jsme téměř třicetkrát vyjeli ke spadlým stromům a čerpali jsme vodu v Římově, Komařicích, Strážkovicích nebo Mladošovicích,“ uvedla mluvčí hasičů. Prudký déšť doslova spláchnul Trhové Sviny a kanalizace nestíhaly pobírat velký příval vody. close info Zdroj: Pavel Vilímek zoom_in Prudký déšť spláchnul Trhové Sviny. Hasiči tady čerpali vodu ze sklepů, kanalizace nestíhala pobírat velký příval vody. Místní potok vystoupal na třetí povodňový stupeň. Hasiči monitorovali Svinenský potok, který vystoupal na třetí povodňový stupeň a sledovali situaci v táborech a kempech v Krumlově a u Ločenic a Pořešína. Evakuovat museli čtyřicet osob z dětského tábora u Nesměně. Nikdo z nich nebyl zraněn. „Starosta jim zajistil náhradní ubytování,“ řekla mluvčí jihočeských hasičů.

Stojící vlaky, výpadky proudu

Řádění bouřky zastavilo i některé vlaky. České dráhy ve čtvrtek ráno stále hlásí zastavený provoz mezi Novou Vsí a Velenicemi kvůli poškozenému trakčnímu vedení. Pro cestující je zajištěna náhradní autobusová doprava a provoz by měl být obnoven dopoledne. Trať Rybník - Lipno nad Vltavou je mimo provoz celá. Obnovení provozu se očekává dopoledne.

Rozsáhlé výpadky proudu byly hlášeny hlavně na Krumlovsku, Budějovicku a Jindřichohradecku. Silné večerní bouřky způsobily 25 poruch na vedení vysokého napětí distribuční sítě EG.D, a to převážně na jihu Čech. Ve čtvrtek ráno v jižních Čechách evidovali 21 poruch na vedení vysokého napětí a téměř 12 000 odběrných míst bez dodávek elektrické energie. Mluvčí EG.D. Lubomír Budný uvedl, že nejvíce jich bylo na Českokrumlovsku - 7100, 4500 na Českobudějovicku a zhruba 500 na Jindřichohradecku. „Počet se nám během večera a noci povedlo snížit z původních 18 000, které jsme evidovali kolem středeční desáté hodiny večerní,“ řekl mluvčí. Za vznikem poruch stál především silný nárazový vítr, který lámal větve a stromy, a ty následně poškodily elektrické vedení. „Na opravách intenzivně pracujeme a děláme všechno pro to, abychom dodávky obnovili co nejdříve,“ dodal mluvčí.