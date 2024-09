Ocenění pro Baryka

„Ocenění mě potěšilo, protože za pár dní mi bude 75 let, a už jsem tedy v životě něco nafotil, určitě desetitisíce snímků,“ svěřil se Jaroslav Sýbek. Loni získal toto ocenění knihovník Jan Mareš za celoživotní přínos literatuře i za internetový portál Kohoutí kříž o šumavské literatuře, obsahující několik tisíc položek, který přispívá k česko-německému porozumění.

close info Zdroj: Foto: Jaroslav Sýbek zoom_in Z volné tvorby.

„Předání ceny bylo velice milé, protože Jaroslav Sýbek je nejen známý a uznávaný fotoreportér, ale také veselý a svérázný člověk,“ uvedla primátorka Dagmar Škodová Pasrmová. „Působil v redakcích ČTK, Mladá fronta Dnes a už mnoho let fotografuje pro Českobudějovický deník. Vloni připravil z tisíců snímků retrospektivní knihu k 50. výročí své profesionální práce s názvem Půlstoletí fotoreportérem aneb Fotografoval jsem anglického krále, kterou jsme mohli vidět na jeho výstavě v radniční síni. Jarda, kterému nikdo neřekne jinak než Baryk, mapuje každodenní život v našich krásných Budějcích i v celém Jihočeském kraji. Velmi ráda jsem mu ocenění předala,“ dodala Dagmar Škodová Parmová.

Jižní Čechy zamyšlené

U příležitosti blížících se 75. narozenin bude v říjnu Jaroslav Sýbek vystavovat fotografie v Jihočeské vědecké knihovně na Lidické třídě v Českých Budějovicích. Výstava nazvaná Jižní Čechy zamyšlené začne vernisáží 3. října v 17.00, kterou doprovodí hrou na kytaru konzervatoristka Zuzana Brožová. Expozice obsahuje desítky snímků z autorovy volné tvorby, které se většinou do novin nedostaly, protože nezachycují události, ale krásy jihočeské přírody, východy nebo západy slunce nad krajinou či známými stavbami.

close info Zdroj: Foto: Petr Moravec zoom_in Jaroslav Sýbek v přírodě.

„Když jsem počátkem 80. let přišel z Prahy sem do Českých Budějovic, jezdil jsem jako agenturní fotograf po celém kraji. Zpátky do redakce jsem se nevracel nikdy po hlavních cestách, ale vždycky po vedlejších, takže jsem projížděl po kopcích malé vesničky. A tehdy jsem k přírodě přilnul. Do té doby jsem totiž předtím nefotil krajinky ani východy nebo západy slunce, protože v Praze, kde jsem žil a pracoval, to ani nešlo. Musel bys jet z města 30 kilometrů, abys pořádně zachytil východ slunce. Teprve až tady v jižních Čechách mě najednou příroda čapla,“ svěřil se Jaroslav Sýbek, který zve na říjnovou výstavu do Jihočeské vědecké knihovny.