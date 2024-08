Vyplývá to z analýzy společnosti FérMakléři.cz, která spolupracuje s více než 100 realitními makléři z velkých i malých realitních kanceláří napříč celou Českou republikou.

Cena za metr čtvereční se v Praze u starších domů ve druhém letošním čtvrtletí pohybovala kolem 97 700 korun. Dům o velikosti 150 m2 tak šel pořídit za zhruba 14,5 milionu korun, což byla ovšem cena podobná jako loni. V dalších městech jsme už byli svědky cenového pohybu směrem nahoru, což koresponduje s obecným růstovým trendem na trhu realit. V Brně za domek velikosti 150 m2 zaplatil kupující 11,2 milionu korun. Před rokem přitom na obdobnou nemovitost stačilo 10,7 milionu korun. Cena za metr čtvereční se zvedla o 4 procenta i v Ostravě a rovněž v Olomouci. V Ostravě tak domek rozlohy 150 m2 vycházel ve druhém letošním čtvrtletí na 6,5 milionu korun a v Olomouci na 9,3 milionu korun.

Nejlevněji ze sledovaných měst bylo v Ústí nad Labem, kde uváděný modelový domek stál 5,6 milionu korun.

Analýza pohybu cen mezi prvním a druhým kvartálem potvrdila pokračování růstového trendu. Starší domy dle ní zdražily mezi 1 a 3,6 procenty. Hlavní město přitom vykázalo 2,3% růst stejně jako třeba Brno. „Pozvolný pokles hypotečních sazeb v kombinaci s omezenou nabídkou v některých segmentech i regionech požene ceny nemovitostí dále nahoru,“ myslí si Lumír Kunz, jednatel společnost FérMakléři.cz.

close info Zdroj: Férmakléři.cz zoom_in Ani starší domky se nevyhnuly zdražování. To ale není tak vysoké jako růst cen u bytů.

„S návratem dalších potenciálních kupců do hry a růstem poptávky mohou nadále růst ceny, respektive nebude možné vyjednat takové slevy z cen nabídkových, jako tomu bylo při stagnujícím trhu. Notorický nedostatek nabídky na trhu nemovitostí zejména v některých segmentech a regionech je stále realitou a hned tak se to nezmění. Prodávající toho logicky využívají a šroubují ceny v dané době, co to jen jde,“ podotýká Václav Šimek, partner ve společnosti Freedom Financial Services. Podle něho je důležitý předpoklad, že v nejbližších letech lze těžko očekávat nižší ceny. Je tedy lepší financovat nemovitost na začátku s vyšší úrokovou sazbou, která se během trvání hypotéky může snižovat, než ji kupovat později dráž, byť s nižší sazbou.

Zdroj: TZ FérMakléři.cz