Dnes čtyřicetiletá účetní a maminka dvou dětí do registru vstoupila v roce 2018. „Vždycky jsem chtěla darovat krev, ale moji skupinu AB moc často nepotřebují, tak jsem se místo toho rozhodla stát dárcem dřeně. Oslovily mě reklamy, tak jsem si vše potřebné našla na internetu a v českobudějovické nemocnici se pak zaregistrovala," popisuje začátky. K těm patřilo vyplnění dotazníků, kontaktních údajů a základní vyšetření. „Je to jen odběr krve, kterého se není proč bát," upřesňuje, co obnáší vstup.do registru.

Neváhala pomoci

Od té doby se pak dlouho nic nedělo. Až jednoho dne zazvonil Petře Dornausové telefon. „Volali z registru, že moje tkáňové znaky se shodují s člověkem, který potřebuje transplantaci krvetvorných buněk a zda stále platí, že jsem ochotná dřeň darovat. Ani na chvilku jsem nezaváhala, měla jsem jasno, že pomoci chci," líčí zlomový okamžik. Po něm následovaly další odběry krve, které zpřesňovaly předchozí vyšetření. A shoda se potvrdila. Pro někoho, kdo trpěl leukémií, těžkou poruchou krvetvorby, obranyschopnosti nebo měl nádor, byla Jihočeška tou pravou nadějí.

„O příjemci toho moc nevím, jenom to, že je to žena, cizinka, přibližně v mém věku a podobné váhy," shrnuje Petra Dornausová informace, které se o sobě v takových případech dárci a příjemci dozvědí. Lékaři jich pochopitelně ještě před odběrem potřebují daleko víc, proto si dárkyni pozvali do odběrového centra v Plzni, na další vyšetření. A za měsíc pak následoval samotný odběr. Petra pacientce darovala kmenové buňky, které se obdobně jako při darování krevní plazmy oddělují z krve pomocí separátoru a krev se opět vrací dárci do žil.

Solidarita, odvaha, ochota

Před odběrem dostanete injekce, které se čtyři dny před odběrem pícháte, aby se vám krvetvorné buňky namnožily a vyplavily do krevního oběhu. „Pak už jen čtyři hodiny ležíte napojení na ten přístroj, z jedné žíly vám krev odebírá, do druhé ji vrací," vysvětluje postup. „Bylo to úplně bez problémů, druhý den mě pustili domů, ani jsem se necítila nijak oslabená," líčí pocity. Ještě rok po odběru lékaři dárce sledují. A ten doufá, že opravdu přispěl k uzdravení „svého" pacienta. „Zajímalo by mě, jak to dopadlo, ale pokud se příjemce nerozhodne dárce oslovit, nedozvím se to. Akorát mi říkali, že té ženě změním krevní skupinu, původně měla jinou, ale mé krvetvorné buňky ji postupně nahradí," přidává Petra Dornausová zajímavost.

Co byla sotva znatelná nepříjemnost pro tělo, znamenalo ale něco mimořádného pro mysl Petry Dornausové. „Určitě bych vzkázala všem, kdo vstup do registru zvažují, ať se toho nebojí, jde jen o trochu krve. Za ten pocit, že někomu vážně nemocnému pomůžete, to určitě stojí. Všude byli navíc moc milí, pořád mi děkovali, až jsem se cítila divně, že to přece nestojí za tolik vděku," usmívá se.

Podle ředitele Českého národního registru dárců dřeně Daniela Pagáče je opak pravdou. „Jsou to právě oni, koho můžeme bez nadsázky považovat za hrdiny, bez jejich solidarity, odvahy a ochoty bychom mohli jen stěží plnit naše poslání a pomáhat těžce nemocným,“ řekl na adresu dárců, kterým Český národní registr dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně každoročně děkuje při slavnostním ocenění jejich činu v pražském Obecním domě. Nechyběla tu ani Petra Dornausová. Ocenění jim předal herec Ondřej Vetchý, s gratulací se připojil také biskup Václav Malý.