Co bychom taky od dnešního dne mohli čekat, když je pátek třináctého. Ráno se obyvatelé Českých Budějovic, kteří si zapnuli televizi nebo rádio či se podívali na internet, dozvěděli, že v sobotu přijde do krajského města stoletá voda. Od noci se proto staví protipovodňové hráze.

Strach a obavy

Je pátek krátce před devátou hodinu a u českobudějovického Malého jezu na Malši pod přístřeškem vstává muž bez domova a jen nerad opouští zateplený spacák. Nadává, že se nevyspal, protože mu byla zima a celou noc pršelo. O kus dál u plotu fotbalového hřiště jsou od včerejška vyskládané desky plovoucího mola, které celou sezonu tak rádi využívají malí i velcí plavci. Naproti přes řeku Malši ještě kotví loďka, ale už zde ruší přístaviště. Za nimi hasiči přerovnávají hráz z pytlů plných písku. Hladina řeky je zde úplně jiná, než si ji pamatují plavci, kteří se zde koupali v nedělním parném odpoledni. Klid vystřídala bouře.

Stavbaři u Slávie mají už z vody vytažený veliký kovový člun, kterým jistili práci při demolici nábřeží. Směrem k soutoku je klid. Nová, v létě otevřená Pivnice U vousatýho piva má pootevřeno, ale nikoliv kvůli hostům. „Nevíte, jak to vypadá a jestli voda stoupne až sem?“ ptá se znepokojeně muž uvnitř, který má obavy, že stoletá voda může napáchat škody i jim. Venku mají bytelné stolky a lavice, měli by je odstěhovat ještě dnes?

close info Zdroj: Deník/Klára Skálová zoom_in Zvýšená hladina Malše u KD Slavie.

U slepého ramene Malše za zdí Gymnázia Česká se po břehu procházejí rozrušené kachny a s obavami sledují zvyšující se hladinu.

Směrem dál už hučí Vltava. Od Dlouhého mostu je páskami uzavřená cyklostezka kolem řeky z důvodu protipovodňových opatření. V roce 2002 zde na Jiráskově nábřeží hasiči a dobrovolníci stavěli zátarasy z písku, tenkrát jim řeholní sestry nosily horký čaj, od dnešní noci zde stavějí hasiči kovové protipovodňové zábrany na betonový obrubník, což jde mnohem rychleji. Jejich práci pozoruje skupinka místních obyvatel pod deštníky. „Bydlíme tady v tomhle domě a jsme moc rádi a děkujeme jim, že tenhle plot staví,“ říká paní, která vychází z branky s manželem do města. „Už to tady asi před rokem cvičili. Bojím se, aby to nebylo jako v roce 2002,“ říká s obavami. „Voda tehdy byla až sem,“ zvedá ruku a ukazuje na konec kovové brány asi do výšky skoro dva metry. Na chodníku opodál stojí auto hasičů z obce Mokré. Ti jsou zřejmě na vodu už z názvu obce připraveni.

Písek proti vodě

Zpátky deštěm do centra města. Od rána v ulicích houkají hasiči i sanitky. Autobusy MHD zatím jezdí dle jízdního řádu, ale názvy konečných stanic jako Suché Vrbné nebo Dobrá Voda lze už brát s humorem. V Krajinské mají před prodejnou vystavenou holinku, protože správný prodejce aktuálně reaguje na poptávku.

Na březích zpátky proti proudu Malše je zatím klid, i když voda zde teče zřetelně výhružněji než ve Vltavě. Zvedne-li se hladina ještě tak o čtyři metry, nateče i do Jihočeské vědecké knihovny.

V Havlíčkově kolonii se ale už naopak asi dvanáct hodin nezastavili. „Jsme tady od dvou v noci, kdy jsme už střídali lidi před námi,“ říká jedna z hasiček, patřící do skupiny, která zde pracuje na protipovodňových zátarasech. Používají tady v Ulici Karla Buriana osvědčené pytle s pískem.

close info Zdroj: Foto: se svolením HZS Jihočeského kraje zoom_in Protipovodňová opatřenív Havlíčkové kolonii.

A odkud jsou? „Je nás tady víc skupin,“ přidává se kolega a ukazuje na záda ostatních, kde lze na uniformách číst Ševětín nebo Žabovřesky. I sbor odtud má asi k vodě blíž. Opodál je auto z Dubného. Nyní čekají na náklaďák, aby odvezli strom. O kus dál u loděnice stojí vodák, před ním na louce leží dva paddleboardy, pevný i nafukovací. Není to proto, aby si vyzkoušel divokou vodu v centru města, ale aby je naložil do auta a dovezl do bezpečí.

Velký jez hučí. Kdo zde byl v neděli, tak ví, že byl úplně suchý, zatímco dneska se přes něj valí voda, která přinesla i kmeny stromů, a valí se i přes chodník do vody. A bude prý zítra ještě hůř.

Zavřené zamykání

Co by za to vodáci dali, kdyby velké vody na Malši bylo méně! Zítra v sobotu 14. září se měla tradičně zamykat Malše, kdy vodáci přijedou z celé republiky splout si jinak mělkou řeku od Římova do Českých Budějovic. Milovníci černého humoru řeknou, že z Římovské přehrady teď pustili vody mnohem víc.

„V pondělí nám povodí oznámilo, že akce nebude a vodu z Římovské přehrady nepustí, protože je málo vody,“ říká Jakub Litvan ze spolupořádající vodácké agentury Ká-servis. „Tak jsme zamykání zrušili. Teď nám zase někteří naštvaní lidi spílají, že vody je naopak dost, ale s tím se nedá nic dělat. Všem na vodě hrozí obrovské nebezpečí, kdy jde o život nejen kvůli rychlosti vody a zvýšené hladině, ale i kvůli napadaným stromům v řece. Máme plnou loděnici v Boršově a všechno teď v pátek v poledne rychle vytahujeme, protože se sem další velká voda žene. Kdo chce přijet na Malši, tak se na něj těšíme až při tradičním odemykání řeky poslední sobotu v dubnu,“ dodává Jakub Litvan, který stejně jako zkušení vodáci a záchranáři varuje všechny, aby se na vodu za těchto podmínek nepouštěli.

Jak to bude dál? Koukněme se z okna a můžeme si povzdechnout slovy dědy Komárka z filmu Na samotě u lesa.