Doprava, cestovní ruch, kultura nebo sport. To byla čtyři hlavní témata, o nichž v úterý 11. června diskutovali zástupci jihočeských firem v obřadní síni historické budovy radnice v Českých Budějovicích s primátorkou města České Budějovice Dagmar Škodovou Parmovou, a to v rámci akce Setkání s primátorkou, jež Deník každoročně pořádá.

Setkání s primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou a hejtmanem Martinem Kubou na českobudějovické radnici. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Prvním tématem, o němž se mluvilo, byl titul Evropské hlavní město kultury, který budou České Budějovice užívat v roce 2028. To s sebou nese i nespočet investičních akcí, které chce město realizovat.

Padesátka projektů

Jak uvedla primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová Parmová, jedná se o zhruba padesátku projektů. „Není to jen o tom, že se sejdou lidé a budou slavit a připravovat nějakou krátkodobou záležitost. Nesmí to být bublina, chceme, aby to bylo udržitelné, opakovatelné, aby to bylo pro město přínosem,“ uvedla.

Jednou z největších investičních akcí je vybudování kulturního ostrova na Senovážném náměstí, na němž by mělo město spolupracovat s krajem. Řešila se ale i současná podoba Domu kultury Metropol, nebo nedalekého Kulturního domu Slavie. Pozvání do debaty tak přijal také hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

„Všichni známe ten plesový sál. Nám se podařilo otevřít diskuzi s odboráři o tom, že by nám Metropol prodali. Kdyby se to povedlo, tak můžeme získat budovu, do nějž bychom byli schopni umístit třeba zázemí divadla, městskou galerii,“ vysvětloval jihočeský hejtman.

Peníze na to mají dle jeho slov připravené. A část výdajů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. „Věřím, že to ekonomicky zvládneme. Tím ale nechci říkat, že do toho rozpočtu můžeme naházet cokoliv. O to víc musíme přemýšlet, jestli vyhodíme miliardu za budovu, ve kterém nevíme, co přesně se bude dít. Budějovice mají nějakou kapacitu té kultury a my to musíme ekonomicky nějak rozumně poskládat,“ zdůraznil.

Doprava ve městě

Nejvíce otázek z řad hostů se vzneslo k dopravě v krajském městě. Na konci letošního roku by měly být hotové další úseky dálnice. K tomu, aby se ale doprava ve městě rozhýbala, je podle Martina Kuby zapotřebí daleko víc.

„Když se podíváte, jak jsou dopravně řešeny České Budějovice, zjistíte, že nám tu chybí mosty. Celé město se sejde na třech místech – na Strakonické, na Dlouhé louce a z vodárny. Když se tam stane nějaká nehoda, celé Budějovice kolabují,“ uvedl hejtman. Situace se tak podle něj začne zlepšovat až ve chvíli, kdy k dálnici přibude ještě Severní spojka, most do Papírenské ulice a silnice z Milady Horákové ve směru na Litvínovice.

Olympiáda dětí a mládeže

Od 23. do 27. června budou České Budějovice hostit další XI. letní olympiády dětí a mládeže. Započne příští neděli slavnostním zahájením. „Budeme mít jedinečnou možnost zažít tu malou Paříž tady v Českých Budějovicích. Doufám tak, že se třiadvacátého června sejdeme všichni na náplavce. Vltava bude žít, hrát bude Jihočeská filharmonie, bude k tomu krásná multimediální show,“ lákala českobudějovická primátorka na jednu z největších sportovních akcí konaných v jihočeské metropoli.

