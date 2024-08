Velkou změnou, která se dotkne i automobilistů, bude vypnutí provizorního semaforu, jenž byl zřízen na provizorním přechodu, což byla náhrada za zavřenou lávku. Podle Petra Lamače, vedoucího vnějších vztahů magistrátu, bude lávka Vltava-střed zpřístupněna chodcům od pátku 30. srpna 2024 od osmi hodin dopoledne. Na konstrukci lávky budou ještě probíhat sanační práce, předpokládá se, že přibližně do poloviny září. Znovuotevřením lávky bude od páteční osmé hodiny ranní vypnuto světelné signalizační zařízení v místě.

Krčínova a Husova dostanou nový asfalt

Od 2. září do 13. října 2024 bude ve třech etapách probíhat obnova povrchu vozovky Krčínově ulici a v přilehlé části Husovy třídy na sídlišti Vltava. Řidiči i chodci proto musejí počítat s tím, že to bude znamenat i úplné uzavírky.

Konkrétně se bude jednat o následující lokality a termíny: v termínu 2.9.2024 – 8.9.2024 se plánuje úplná uzavírka křižovatky ulic Husova tř. a Krčínova a úplnou uzavírka ulice Krčínova (v úseku Husova tř. – Otavská). V termínu 9.9.2024 – 20.9.2024 se chystá úplná uzavírka - ulice Krčínova (v úseku Husova tř. – Otavská). V termínu 23.9.2024 – 13.10.2024 bude následovat úplná uzavírka - ulice Krčínova (v úseku Otavská – vjezd k obchodné zóně BRENO, Purtex).

Při všech etapách bude prostor křižovatky ulic Krčínova – Otavská zúžen na jeden jízdní pruh a křižovatka bude řízena mobilním světelně signalizačním zařízením – tříramenným. Objízdné trasy jsou stanoveny většinou Otavskou ulicí a podle aktuálních uzavírek i Strakonickou nebo Labskou ulicí, Husovou třídou nebo místní komunikací poblíž OC Globus. „Za způsobené obtíže se omlouváme,“ požádal o pochopení pro nutná omezení při opravách komunikací Petr Lamač za magistrát.

Zavírá i Krajinská a nebude trh

Už tradiční festival Město lidem, lidé městu také budou provázet dopravní omezení. Další ročník multižánrového festivalu v centru města nabídne v pátek 30. a v sobotu 31. srpna zajímavý kulturní program s gastronomickým doprovodem. Ale vyžádá si také dopravní omezení. Od pátku 30. srpna od 8 hodin začne úplná uzavírka pozemní komunikace – nám. Přemysla Otakara II. (západní a severní strana), Radniční, Piaristická, Česká (v úseku ulic Radniční x Hroznová), Hroznová (v úseku ulic Plachého x Mlýnská), Krajinská (v úseku ul. Hradební - nám. Přemysla Otakara II.), Panská (v úseku ul. Hroznová - Rabenštejnská věž). Uzavírka bude ukončena v neděli 1. září ve 12 hodin. A nebude se tedy konat ani tradiční sobotní trh na Piaristickém náměstí.

Omezení na Libínské sedlo

S dopravními omezeními je třeba počítat v souvislosti se stavbou stoupacích pruhů na Libínské sedlo na Prachaticku. Investorem je Jihočeský kraj a stavbu provádí firma STRABAG Silnice a.s. za částečné uzavírky. Podle Adama Hockeho z tiskového oddělení krajského úřadu je provoz řízen kyvadlově pomocí semaforové světelné signalizace. Směrem na Volary po II/141 je tedy trasa pro vozidla do 15 t průjezdná. Nákladní automobily nad 15t jedoucí směr Volary a Strážný jsou odkloněny od Prachatic na kruhové křižovatce u Těšovic na silnici II/145 směrem Husinec a Vimperk. Pokračují dále po I/4 směr Strážný popřípadě I/39 směr Volary.

Finále stavebních prací si ale kvůli pokládce nového asfaltu vyžádá úplnou uzavírku pro všechny automobily, včetně autobusové dopravy. Celková uzavírka se připravuje od 30.8. do 1.9., tedy od pátku do neděle, aby omezení na silnici mělo na dopravu co nejmenší vliv. Objízdná trasa pro automobily bude vedena po silnici II/143 z Prachatic směrem na Chroboly a dále po II/165 na Ktiš a Zbytiny. Nákladní automobilová doprava bude využívat stále stejnou objízdnou trasu směr Vimperk. Od 2.9. bude stavba nadále v provozu za částečné uzavírky až do 10.9. kdy by měla být dle předpokladu zhotovitele zcela dokončena, a to s významným časovým předstihem.

Kladenské Rovné po polovinách

V pondělí 19. 8. 2024 začala pro Ředitelství silnic a dálnic oprava další mostní konstrukce na území Jihočeského kraje, a to oprava mostu přes tok Škeblice v Kladenském Rovném na silnici I/39 na Českokrumlovsku. Práce na silnici na Lipno budou probíhat po polovinách za částečné uzavírky hlavního tahu, a to v rámci dvou etap. Úplně by měly skončit 28. října 2024. Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. za cenu 7,4 mil. Kč bez DPH.

Strakonice a Slavonice

Řidiči, kteří projíždějí Jihočeským krajem, by měli počítat i s dlouhodobou uzavírkou Volyňské ulice ve Strakonicích. Pro radnici se rekonstruují inženýrské sítě a bude se dělat i nová vozovka a chodníky. Ulice je úplně uzavřena a bude i příští rok. K cestě na Volyni ze Strakonic je třeba využít objížďky. Ty jsou zvlášť pro osobní automobily a nákladní do 7,5 tuny a vozidla nad 7,5 tuny. Vozidla do 7,5 tuny jezdí přes Nebřehovice, kam se odbočí ještě před vjezdem do Strakonic ve směru od Volyně. V Nebřehovicích se najede na silnici I/22 od Vodňan a přes Podsrp se přijede na okružní křižovatku u hřbitova. Objízdná trasa je obousměrná po celé své délce 9 km.

Pro vozidla nad 7,5 tuny je objízdná trasa delší. Přes Husinec, dále na Těšovice a přes Bavorov do Vodňan. Z Vodňan po silnici I/22 do Strakonic. Objízdná trasa je opět obousměrná.

S objížďkou je třeba počítat i na trase Nová Bystřice - Slavonice. Ve Starém městě pod Landštejnem se rekonstrují sítě a vozovka na průtahu městem. Pro cestu do Slavonic je proto lépe využít než místní objížďky už z Jindřichova Hradce trasu přes Kunžak a Český Rudolec doporučenou nákladní dopravě.