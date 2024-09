Každých šest hodin přepočítávají meteorologové předpověď počasí pro nadcházející dny. Stále se očekávají mimořádně vydatné deště. V Novohradských horách úhrnem od čtvrtka do neděle (včetně neděle) 200 mm vodního sloupce. U vodních toků ale bude záležet hlavně na místních podmínkách, jak se srážky projeví.

Podle hydrologa Tomáše Vlasáka z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je nejpravděpodobnější střední odhad horšího vývoje pro sobotu a neděli, že bude většina území Jihočeského kraje zasažena pětiletou nebo desetiletou povodní. Při lepším vývoji jen dvouletou až pětiletou povodní. Jenže třeba desetiletá povodeň může pro různá místa znamenat hodně odlišné následky. Například v Českých Budějovicích, kde je zkapacitněno koryto řeky Vltavy, by se neměla voda dostat do domů, ale očekává se například zaplavení náplavky pod Dlouhým mostem. Pro obec Plav na Českobudějovicku v povodí Malše ale může desetiletá voda znamenat už i to, že by mohla hladina stoupnout tak, že zaplaví i obytné budovy. Záleží na srážkách, ale i na místním profilu vodního toku.

Nejmenší riziko na Blatensku

Klíčový bude aktuální vývoj situace, protože mohou nastat příznivější i horší scénáře, třeba na Lužnici místy až s padesátiletou povodní. Nejmenší riziko povodní je podle meteorologů v severozápadním cípu kraje, na Blatensku. Všude jinde se očekává na vodních tocích třetí stupeň povodňové aktivity. A voda se může rozlévat i mimo koryta. Vzestup hladin se očekává od pátečního večera.

Podle meteoroložky Evy Houbové z ČHMÚ se očekává od čtvrtka do neděle (včetně neděle) na severozápadě kraje průměrný úhrn srážek za celou epizodu 80 mm, v centrální části kraje má napršet průměrem 100 až 160 mm a v Novohradských horách je nejpravděpodobnější průměr 200 mm. Záleží ale také na místních podmínkách. Z rozložení srážek pak vycházejí odhady hydrologů.

Odtoky ze Šumavy, Novohradských hor nebo Vysočiny mohou kvůli dešťům výrazně stoupnout. Jedná se z velkých toků o Otavu, Vltavu, Malši a Lužnici. Pro Lužnici je možné v případě těch horších scénářů, že by dosáhla hladina až úrovně padesátileté povodně. Protože hlavní srážkové pásmo se má táhnout od Novohradských hor severovýchodním směrem, což by povodí Lužnice významně zasáhlo. V České republice má být nejhorší situace v Jeseníkách.

V jižních Čechách už začalo Povodí Vltavy s upouštěním vody z Lipna a Orlíku. Ve čtvrtek ráno byl zvýšen odtok z Orlíku na 120 m3/s. „Odtok je postupně zvyšován. Rozhoduje se o tom operativně. Dnes bude zvýšen postupně až na 200 m3/s,“ uvedla za Povodí Vltavy dispečerka ve službě Eva Pytlová k přehradě Orlík s tím, že uvedených 200 m3/s se mělo dosáhnout ve 12.05 h.

Městská policie v pohotovosti

Ohledně Vodní nádrže Římov uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba na svém facebooku, že Římov je především vodárenskou nádrží pro zásobení vodárenské soustavy Jižní Čechy pitnou vodou, proto není možné ji preventivně vypouštět obdobně jako třeba Lipno nebo Orlík. „Do vodní nádrže Římov jsou očekávané přítoky cca 150 m3/s (což je dvacetiletá voda - Q20), proto bude nezbytné operativně zvyšovat odtok z Římova. Tam lze očekávat rozlivy nad i pod vodní nádrží Římov mimo koryto. Pokud by tam dosáhla voda úrovně desetileté vody tak v Českých Budějovicích koryto Malše provede průtok desetileté vody Q10, ale v menších sídlech nad Českými Budějovicemi již k rozlivům určitě bude docházet,“ napsal Martin Kuba a jmenoval Plav a Doudleby.

V Českých Budějovicích počítá s mimořádným navýšením pohotovostí městská policie. Ke spolupráci s městem je podle tiskové mluvčí magistrátu Jitky Welzlové připraven Hasičský záchranný sbor. Predikce průtoku Vltavy a Malše je aktuálně taková, že by neměly vystoupit z břehů do rezidentních oblastí. Hrozí ovšem, že dojde ke zvýšení hladiny menších vodních toků (např. potoků) na území města, a proto radnice doporučuje přesunout vozidla zaparkovaná v jejich blízkosti. Za tímto účelem bude po dobu nezbytně nutnou přerušena kontrola rezidentního parkování (modrých zón).

Upouští rybníky

Město svými prostředky zajišťuje přípravu protipovodňových opatření (pytlů s pískem, protipovodňových zábran). Pokud se situace zhorší a město začne obyvatelům vydávat pytle s pískem, občané k tomu dostanou od vedení města včasné a podrobné informace. Městská policie zdvojnásobila počet hlídek a bude provádět monitoring vodních toků a reagovat na aktuální situaci. Informace k situaci nabízí web města www.c-budejovice.cz, či webové stránky ČHMÚ https://www.c-budejovice.cz/vystraha. Informace je možné získat i na lince 722 959 340.

Povodňové komise, kterou svolal jihočeský hejtman se účastnil i zástupce Rybářství Třeboň, které již podle jeho informací upouští největší rybníky na Třeboňsku a snaží se tak připravit své rybníky pro případné zadržení většího množství vody. I ostatní majitelé rybníků by měli důsledně dodržovat manipulační řády těchto děl.

Martin Kuba porovnal i očekávané srážky s rokem 2002. „Tehdy při druhé povodňové vlně odtékalo z vodní nádrže Římov cca 450 m3/s a byla to povodeň výrazně větší než stoletá voda Q100. Nyní se očekává kulminace cca Q20.

close info Zdroj: Zdroj: ČHMU zoom_in Jak se bude podle meteorologů vyvíjet hladina řeky Malše v dalších hodinách.

V Českých Budějovicích se na základě předpovědí pod soutokem s Malší zatím předpokládá průtok ve Vltavě cca 350 m3/s. Pokud by to tak bylo, tak množství vody se z koryta rozlije jen do berem podél koryta. Během dneška budeme zase vše zpřesňovat. Co se týká mobilního protipovodňového hrazení v Českých Budějovicích, tak to se instaluje a spouští při průtocích cca 550- 650 m3/s. Takové hodnoty v této chvíli předpověď neukazuje. I tak jsme předali do města tyto informace a dnes bude probíhat příprava na to, aby v případě jakékoli zhoršení předpovědi byla instalace spuštěna. Co se týká koryta Malše v Budějovicích, tak riziko vylití je malé, ale v některých lokalitách nelze vyloučit problémy na zpětném vzdutí na dešťových kanalizacích, které nelze reálně preventivně eliminovat,“ uvedl Martin Kuba.

Ve východní části kraje na tocích v Povodí Moravy byly zkontrolovány a vyčištěny hlavní koryto Moravské Dyje a větších přítoků a situace se stále sleduje. Hlavní slovo ohledně jednotlivých opatření mají jednotlivé obce s rozšířenou působností (ORP). Každá má zřízenou povodňovou komisi a mají nastaveny konkrétní plány co mají a musí spustit při úrovni roční, dvou, pěti nebo desetileté vody. Každý konkrétní starosta se svým týmem by měl tedy postupovat podle těchto plánů. Další jednání Krajské povodňové komise svolal hejtman na dnes večer.