V halovém mítinku ve Stromovce vytvořil 17letý Filip Toul ze Čtyř Dvorů (trenéři Pavel Suchý, Pavel Brlica) rekord ČR dorostu na 1500 m časem 3:52,59.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Plachý

Zlepšil jím výkon Jakuba Davidíka (Opava) 3:53,81 z roku 2019. V tabulce jihočeských mužů všech dob je druhý za loňským výkonem Marka Strnada (NV) 3:49,12 z Ostravy. V pražském závodě byl čtvrtý, když před ním si dva starší závodníci vytvořili osobní rekordy.

Skvělý souboj s předními čtvrtkařkami ČR svedla Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor na doplňkové trati 300 metrů. Vyhrála reprezentantka Lada Vondrová za 37,29, ve druhém rozběhu Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor s Nikoletou Jíchovou (Dukla) zaběhly shodně 37,31 a dělí se tak o čtvrté místo v českých historických tabulkách. S celostátními tabulkami je v tomto případě svízel - rekordy ČR se v této disciplíně už nevedou, disciplína spadá pouze do přehledu nejlepších výkonů, a tak si trochu pomozme - v roce 2010 zaběhla třístovku 36,94 Denisa Rosolová roku 2010, roku 2018 Marcela Pírková 37,60 a Vondrová 37,93… Čas Lurdes Manuel je krajským rekordem, když opravila svůj loňský výkon 38,53.

Nejlepší výkon roku vytvořila také 17letá Adéla Štefanová (trenér Petr Bahenský, Sokol), šestá v závodě na 1500 m časem 4:34,07, pátým nejlepším v historii žen kraje.

Nejlepší juniorskou výšku roku zdolala 18letá Adéla Chválová (Písek) se 158 cm, nejlepší letošní kouli zaznamenala Žaneta Pivcová (18, JH) - 12,44 (3. místo v závodě).

Z dalších výkonů Jihočechů: 60 m (107 start.) 46. Jakub Čuřín 7,62, 51. Filip Kortan (oba Pí) 7,66, ženy (105) 7. Nikola Ježková (NV) 7,76 a 7,82, 9. K. Marušová 7,85, 13. Barbora Cílková (obě VS) 8,00, 25. K. Tomášková (Sok) 8,19, 30. Lucie Chmátalová 8,21, 35. Eliška Kodadová (obě VS) 8,38, 400 m 14. Filip Holoubek (NV) 51,15 - SB, 40. Petr Junek (17, VS) 54,38 - druhý, 46. Čuřín 55,62 - os. rek., 48. David Krejčí(VS) 55,91, 20. Amálie Řehoušková 60,96 - šestá v kraji, 23. Lucie Bahenská (obě Sok) 61,26, 46. Sára Nosková (17, Pí) 65,83, 1500 m 27. Adam Kubát (Sok) 4:28,66 - os. rek., 60 přek. 10. Natálie Turková 9,53 - SB, dorky 2. Michaela Běhounová 9,08, 6. Chmátalová 9,37 - třetí, výška 10. Tereza Čápová (VS) 152, dálka 4. Dorothea Pincová (16, VS) 526.