„Je to pro Jihočeskou filharmonii i Jihočeský kraj nevídaná prestiž. Ze všech hudebních těles, které v České republice existují, doprovázelo prezentaci naší země v Paříži sexteto Jihočeské filharmonie. Je to velká pocta a čest,“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro kulturu Pavel Hroch.

V českém domě i na velvyslanectví

Hudební vystoupení se uskutečnilo u sochy Věry Čáslavské od Davida Černého, ta je dominantou našeho olympijského domu. „Sexteto doprovodilo videoprezentace, které mapovaly českou historii, architekturu, společenský život i naše sportovní úspěchy, a vytvořilo tak návštěvníkům nezapomenutelný zážitek,“ doplnil Pavel Hroch.

Kromě vystoupení v Českém olympijském domě zahrálo sexteto Jihočeské filharmonie v Paříži i na dalších místech. „Myslím, že velký úspěch mělo naše vystoupení na českém velvyslanectví, tady bych chtěl poděkovat za pozvání panu velvyslanci Michalu Fleischmannovi. Hráli jsme také na lodi pro olympijské VIP hosty. Pařížanům se moc líbilo naše vystoupení před radnicí, kde jsme byli na pozvání CzechTourismu,“ vypočítal ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda.

Cesta do Paříže

Účast Jihočeské filharmonie na olympiádě v Paříži je výsledkem úspěšného jednání s Českým olympijským výborem. To vyvrcholilo velkým koncertem při zahájení letní olympiády dětí a mládeže v Jihočeském kraji, kde filharmonie před zraky tisíců lidí odehrála Malého prince.

„Předsedovi Českého olympijského výboru se naše vystoupení líbilo a dohodli jsme se na další spolupráci. Například jsme nahráli speciální fanfáry pro medailové ceremoniály. Do Paříže pak pochopitelně nemohla odjet celá filharmonie, to by bylo příliš finančně náročné, tak jsme vyslali sexteto, které pak v Českém olympijském domě a na dalších místech mohlo zahrát. Hezké je, že už máme nabídky na další koncerty,“ řekl Otakar Svoboda.

„Jihočeská filharmonie, která hraje na zahájení olympijských her v Českém domě je rarita, která nás staví na výsluní mezinárodního uznání,” uzavřel náměstek hejtmana Pavel Hroch.

Zdroj: TZ Jihočeského kraje