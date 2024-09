O některé střední školy je na jihu Čech dlouhodobě zájem mnohem větší, než jaké jsou kapacity. U jiných škol naopak platí, že zájem o ně je jen malý, a výjimečně dokonce až tak slabý, že se ani nenaplní některé obory. Proto se Deník ptal některých lídrů kandidátek v krajských volbách, jestli by se neměly některé školy, o které není zájem, rušit.

Podle tiskové mluvčí krajského úřadu Hany Brožkové zřizuje kraj 125 škol a školských zařízení. Z toho středních škol je 70 včetně jedné konzervatoře. Počet žáků ve středních odborných školách s maturitní zkouškou potom činí zhruba 23 000 mladých lidí. Na gymnáziích je to 6400 žáků a počet žáků ve středních odborných školách s výučním listem dosahuje k 7000 žáků. V poslední době k žádnému rušení či slučování škol na jihu Čech nedošlo, celkově v rámci středního školství dochází k nárůstu počtu žáků.

Deníku odpovídalo na otázku pět lídrů těch subjektů, které mají nejvíce mandátů v dnešním zastupitelstvu. Přidaná jsou dvě uskupení, která nejsou v dnešním zastupitelstvu, ale mají z uskupení mimo zastupitelstvo nejlepší výsledky v předvolebních průzkumech.

Podle hejtmana Martina Kuby (ODS) by se školy rušit neměly. „V tuhle chvíli ne,“ uvedl Martin Kuba a dodal, že školy prošly redukcí před deseti lety. Spíše je podle Martina Kuby důležité, aby školy nabízely obory, které povedou k uplatnění absolventů na trhu práce.

Lídr Pirátů, krajský zastupitel Josef Soumar, by školy o které není zájem zrušil. Primárně by měl kraj na svých školách nabízet obory, o které je zájem. „Například všeobecné vzdělávání. Samozřejmě nedává logiku podporovat něco, o co není zájem,“ řekl Jan Soumar.

Školy by v současné chvíli nerušil Roman Kubíček (ANO), jednička kandidátky hnutí. Je ale podle něj třeba udělat analýzu jednotlivých oborů a spíše se soustředit na spolupráci se základními školami, aby byly obory naplněny.

Koalici Společně pro jižní Čechy, povede do voleb náměstek hejtmana Pavel Klíma (TOP 09). Připomíná, že optimalizace škol proběhla před deseti až patnácti lety. A nejde podle něj o redukci škol, ale o redukci oborů. Myslí si, že je to věc diskuze. Ale bránil by se tomu, zrušit třeba obor řezník proto, že o něj nyní není zájem.

Lídr Socdem Tomáš Polanský je proti rušení škol a dodává, že je tam aspekt jak sociální, tak lokální. „Myslím si, že bychom měli pracovat i na tom, jaké obory, zejména učňovské, se tam budou vyučovat,“ říká Tomáš Polanský.

Kateřina Jirousová, která je na čele kandidátky Stačilo! (nominovaná KSČM), by také školy nerušila. „Myslím si, že se může změnit třeba obor nebo zaměření školy, aby to odráželo potřeby trhu práce. Bála bych se školy rušit, abychom nedopadli jako s mateřskými školami, že teď nemáme kam děti umístit,“ uvedla Kateřina Jirousová.

Jednu z koalic povede do voleb Jan Kadlec (SPD). „Říkám ne,“ reagoval na dotaz Deníku zda rušit, či nerušit školy. „Speciálně, pokud se jedná o školy technického směru, tam by právě naopak měl kraj pomoci a tyto školy prosazovat jakýmkoliv způsobem, aby byl dostatek techniků,“ doplnil Jan Kadlec.

Krajské volby by se měly konat ve dnech 20. - 21. září 2024.