Mohutná vlna solidarity zaplavila Rokycansko. Způsobil to příběh Karolíny Brudnové. Statečné mladé ženy z Břas, která se pere se závažnými zdravotními komplikacemi.

Bezmála pět set lidí oslovil během pouhých čtyř dnů smutný osud statečné ženy. | Foto: archiv Karolíny Brudnové

V dětství hrávala volejbal a milovala tanec. Jenže ve třinácti letech ji začala bolet pravá noha a tím odstartovaly potíže. „Zůstala jen cvičení. Nejvhodnější jsou rehabilitace pod dohledem fyzioterapeuta, což je pochopitelně náročné na finance. Kromě toho ráda vařím, peču a pokud to můj stav dovolí, tak chodím do přírody. Dlouhých čtrnáct let jsem se starala o bílého ovčáka a po jeho smrti dva roky truchlila. Svědčila mi i jízda na koni, ale dlouhých pětadvacet měsíců už jsem se na něho neposadila,“ vzpomíná letošní čtyřicátnice.

Karolína je světoběžnice. Rodačka z Rokycan, kterou ale znají i lidé v Hrádku, Plzni a nyní už šest let žije v Břasích. Vystudovala v okresním městě střední odbornou školu a poté magisterský obor Západočeské univerzity se zaměřením na archeologii. Negativní vliv na její studium i pracovní uplatnění měla otcova smrt. Postupně se k tomu přidal zhoršený stav druhé nohy a bolesti kolen, kyčle a zad.

Z aktivního sportovce vozíčkářem. Pepa se ale s roztroušenou sklerózou pere

„Hledala jsem zaměstnání s platem, který by mi umožnil naspořit významnou částku na operaci. Což se podařilo až po několika letech, jenže mezitím mi byl diagnostikován kromě operace nohou i zásah do pánve a páteře. A hned po první operaci v roce 2022 jsem o práci přišla,“ říká žena, kterou letos v březnu čeká další lékařský zákrok ve druhé polovině pánve a poté operace chodidel, páteře i totální endoprotéza.

Právě páteř s náhradou ploténky a fixací nedovolí Karolíně posadit se po dobu tří měsíců a rekonvalescence si vyžádá intenzivní péči. Což si uvědomuje i Andrea Jindrová z Českých Budějovic. Žena, která jménem jejího zesnulého syna Martina sbírku pro Karolínu založila: „Strávily jsme spolu pár týdnů v rehabilitačním centru v Berouně. Už tehdy měla Karolína komplikace, ale bojovala statečně a dál to nevzdává. Přestože osud k ní není příliš milosrdný.“

Bezmála pět set lidí oslovil během pouhých čtyř dnů smutný osud statečné ženy.Zdroj: archiv Karolíny Brudnové

Sbírka je spuštěna od 12. 1.: www.donio.cz/nadejekaroline a potrvá ještě bezmála dva měsíce. Za pouhé čtyři dny na ni dárci přispěli více než 400 tisíci korunami. „Já ty čtyři dny od zahájení sbírky vlastně probrečela. Zejména, když mi volají kamarádi i neznámí lidé a vyjadřují podporu. Strašně moc to pro mne po psychické stránce znamená,“ usmívá se alespoň na chvíli Karolína.