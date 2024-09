Vojtěch Filip

(KSČM)

Dlouholetý bývalý předseda KSČM je nyní členem okresního a krajského výboru KSČM. Proč původní profesí právník kandiduje do senátu? „Nejpodstatnější je to, že si myslím, že současné zákony nejsou ve prospěch občanů, ale v zájmu nadnárodních korporací,“ říká Vojtěch Filip a dodává, že příkladem je dění kolem huti Liberty, kde bude muset stát při krachu soukromé firmy vyplatit za vlastníka část dlužných mezd. Dotáhnout do konce by chtěl Vojtěch Filip zákon o ústavní ochraně vody, který byl předložen a jednalo se o něm do roku 2021, ale v další sněmovně už jednání o zákonu nepokračovalo. Vojtěch Filip by také usiloval o to, aby se funkce senátora stala čestnou funkcí, ne placenou. „Podle mě by to zvýšilo prestiž senátu,“ míní Vojtěch Filip.