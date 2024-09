Vysoká hladina Vltavy a Malše už několik dní nedává spát hlavně lidem žijícím podél řek. Poté, co v pondělí zejména hladina Vltavy začala klesat, se po další vlně dešťů hladiny budějovických řek vydaly směrem vzhůru. Kdy se situace vrátí k normálu?

Odpověď dává předpovědní povodňová služba Českého hydrometeorologického ústavu. Podle aktuálně platného předpovědního profilu už Vltava v Českých Budějovicích kulminovala a začne pozvolna klesat.

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Předpověď průtoku na Vltavě v Českých Budějovicích do pátku.

Pod hranici druhého povodňového stupně se ze současného třetího dostane pravděpodobně ještě v úterý kolem 20. hodiny. Na hranici prvního povodňového stupně poklesne podle předpovědi hydrologů ve čtvrtek kolem poledne. A v pátek 20. září ve 2 hodiny ráno, tedy kam až předpovědní profil vidí, by se průtok ve Vltavě měl snížit na 223 kubíků za sekundu, a to z hodnoty 512 kubíků za sekundu, které Vltava v Budějovicích dosahovala v úterý po osmé ráno.

Sestup hladiny Malše, konkrétně v Roudném u Budějovic, by měl být výrazně pozvolnější než v případě Vltavy. Zejména proto, že bude nutné ještě několik dní držet zvýšený odtok z římovské přehradní nádrže, aby se zde vytvořil potřebný retenční prostor.

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Předpověď průtoku na Malši v Roudném do pátku.

Malše by se tak ještě v pátek měla držet stále na třetím povodňovém stupni. Průtok by se měl z úterních ranních 277 kubíků za sekundu snížit do páteční druhé hodiny ranní na 158 kubíků za sekundu. Hladina řeky přitom ze stejnou dobu poklesne zhruba o 40 centimetrů - z 391 centimetru na 351.

Pršet už by na Budějovicku nemělo. Na úterý předpovídají meteorologové občasný déšť hlavně na Šumavě. Ve středu už má být v celém kraji polojasno až jasno, přeháňky jen ojediněle. Obdobné počasí slibují meteorologové i na čtvrtek, v pátek už by se neměla vyskytnout přeháňka žádná. Teploty postupně vystoupají až na 22 stupňů Celsia.