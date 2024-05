Bolest na každém kroku a dlouhé čekání na termín operace by už neměli zažívat Jihočeši, kteří potřebují kloubní náhradu. O to, aby se rychle dostali na řadu, se stará Ortopedický program Jihočeského kraje. Ten sjednocuje postupy ve všech jihočeských nemocnicích. V každé dostanete tu nejvhodnější endoprotézu špičkové kvality. Bude o vás stejně dobře postaráno před operací, na sále i po zákroku a co nejrychleji se dostanete domů, do rukou odborníků na rehabilitaci a tím pádem i zpět do běžného života a třeba i k oblíbenému sportu.

O to, aby se pacienti rychle dostali na řadu, se stará Ortopedický program Jihočeského kraje. Ilustrační foto | Foto: Deník/Archiv

Situace se dnes diametrálně liší od té, která panovala po covidovém omezení všech plánovaných operací. Tehdy se lékaři společně s vedením Jihočeského kraje rozhodli najít recept na nekonečné čekací doby. Řešení, jak zrychlit dosavadní postupy, navýšit počty operací tak, aby lidé s bolestmi nemuseli dlouho čekat na termín operace, našli podle hejtmana Martina Kuby v jednotných pravidlech. Snaha zavést stejné standardy a postupy a zefektivnit rehabilitaci umožňuje ortopedickým týmům provádět více operací kloubních náhrad a zkrátit čekací doby.

Kolenní kloub. Ilustrační snímekZdroj: ČTK/Pavlíček Luboš

Výsledky jsou znát už po dvou letech. V roce 2023 z jihočeských nemocnic odcházelo s novým kolenním nebo kyčelním kloubem o 445 pacientů více než o rok dříve, kdy se s jednotným systémem péče v kraji začínalo. „Totálky“ kolen a kyčlí loni dostalo 2530 Jihočechů. V součtu s reimplatacemi a výměnami ramenních kloubů ortopedi provedli 2863 operací. Jen za pět měsíců letošního roku jich mají na svém kontě 1474 a lze předpokládat, že počet kloubních výměn i letos překoná loňskou statistiku. Ve většině jihočeských nemocnic tak zkracují seznamy lidí, kteří na zákrok čekají. Lidé se dostávají na řadu v řádu několika měsíců, a to i přesto, že počet pacientů, kteří takový typ operace potřebují, prudce narůstá.

Ortopedi i anesteziologové v jihočeských nemocnicích sjednotili postup při operacích totálních endoprotéz.Zdroj: Deník/Hana Svítilová

Primář ortopedického oddělení českobudějovické nemocnice David Musil mluví dokonce o epidemii artrózy. Tím, že se lidé dožívají daleko vyššího věku v dobré kondici, přibývá logicky těch, kteří mají potíže s klouby. Pro příklad uvádí Babičku Boženy Němcové. „Hlavní hrdince bylo pětapadesát let. Dnes jsou lidé v tomto věku aktivní, mnozí sportují. Ale potýkají se s opotřebenými klouby, trpí bolestmi, musí omezit své aktivity, to vše přináší frustraci,“ líčí situace, ve kterých se pacienti obrací na ortopedy. „Takových lidí bude dál přibývat. A my pro ně chceme udělat maximum, péče v tomhle oboru je v kraji skvělá,“ ujišťuje pacienty.

A nemluví jen o budějovické ortopedii. „Dám ruku do ohně za to, že i kolegové v ostatních jihočeských nemocnicích jsou na vysoké úrovni, všude používají jen špičkové implantáty. V každé nemocnici má péče svá specifika, je tu jiné prostředí, jiní lidé, ale po odborné stránce to bude všude stejné,“ zdůrazňuje. Podle hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby mají Jihočeši jistotu, že ať jdou na operaci v Táboře, v Jindřichově Hradci, v Budějovicích nebo v Písku, ortopedi budou postupovat stejně a pacienti projdou celým procesem od indikace k zákroku až po zotavení v nejkratším možném čase.

Operace kyčelního kloubu. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Veronika Zimová

Velmi důležitým prvkem je i úzká spolupráce ortopedů s anesteziology a efektivní postup v předoperační přípravě. I ta má nyní jednotná pravidla, která mohou celý proces výrazně usnadnit. „Příprava pacienta hraje klíčovou roli. To prostě není jenom o tom, co se stane na operačním sále, jestli je šikovný operatér,“ zdůrazňuje Martin Kuba z vlastní zkušenosti anesteziologa. Podle primáře budějovického oddělení ARO Richarda Tesaříka se ukazuje, že dbát s dostatečným předstihem na to, aby byl pacient na zákrok připraven, se vyplácí. „Když dříve přišel pacient na vyšetření k praktickému lékaři čtrnáct dní před operací, ukázalo se například, že nemá pod kontrolou chronická onemocnění, třeba optimálně léčený diabetes nebo anémie. Pak se musel termín operace odkládat. Teď jde pacient na taková vyšetření tři měsíce před plánovanou operací a je čas případný problém řešit,“ vyzdvihuje přínos.

Pokud mají nemocnice odoperovat dvojnásobek až trojnásobek pacientů, musí se ti, kdo už mají po zákroku, co nejrychleji zotavovat. „Nemůžou všichni ležet čtrnáct dní v nemocnicích, protože ty by pak byly přetížené. I návrat pacienta domů a do běžného života musí být rychlý. Na tom se podílí nejenom ten operatér, ale i anesteziolog, praktický lékař. U této operace je třeba strašně důležité, jestli máte správně kompenzovanou cukrovku, jestli máte v pořádku krevní obraz. Jinak je zákrok komplikovaný, pacient leží v nemocnici déle, rehabilitace trvá delší dobu,“ zmiňuje hejtman další aspekt, kvůli kterému dnes v celém kraji platí stejná pravidla i pro předoperační přípravu.

Umělý kyčelní kloub. Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

Důležitou roli v celém procesu hraje i praktická tištěná příručka nebo mobilní aplikace, kterou každý adept na operaci dostává. Pacientovi vysvětlí celý postup, rozptýlí možné obavy, vyvrátí nepřesnosti či nesmysly, které o problematice kloubních náhrad kolují zejména na internetu a provede jej všemi kroky, které je třeba absolvovat. V elektronické podobě příručku najdete na www.ortopedie-jck.cz.

Obdobné sjednocení postupů v péči o pacienty čeká podle Martina Kuby většinu oborů ve všech jihočeských nemocnicích.