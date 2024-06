V jižních Čechách bude lídrem ANO v podzimních krajských volbách současný českobudějovický zastupitel a poslanec Roman Kubíček.

Přední kandidáti ANO pro krajské volby v jižních Čechách. | Foto: ANO

Další kandidát na jihočeského hejtmana se oficiálně představil v úterý 4. června 2024. Poslanec a českobudějovický zastupitel Roman Kubíček povede kandidátku ANO.

„Naše motto pro krajské volby je Silný tým pro náš kraj. Naším cílem není stavět na jednom člověku, ale na týmu zkušených odborníků. Občané měst a obcí už vědí, že za našimi kandidáty je vidět kus odvedené práce,” uvedl při představení kandidátky Roman Kubíček a doplnil, že síla týmu také tkví v tom, že na kandidátce je řada stávajících či bývalých starostů, místostarostů nebo tři poslanci.

Přední kandidáti hnutí ANO pro krajské volby v jižních Čechách. Uprostřed lídr Roman Kubíček.Zdroj: ANO

V první pětce doplní Romana Kubíčka místostarosta Chelčic Jiří Iral, starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár, starosta Dobevi na Písecku Petr Kalina a českobudějovický zastupitel Viktor Lavička. Na kandidátce najdeme i poslance Karla Turečka nebo bývalého českobudějovického primátora Jiřího Svobodu.

Jako úkoly, které stojí před krajem jmenoval Roman Kubíček například řešení budoucího nakládání s komunálními odpady, kde chce podporovat energetické využití v zařízeních, která se plánují v Českých Budějovicích, Písku nebo Plané. Doporučoval by pro ně dotační podporu. Z dalších oblastí se vyjádřil třeba k dopravě, na dálničním obchvatu Českých Budějovic chce podporovat, aby byl bez mýta a rozvoj Jihočeského letiště vidí ve využití pozemků u letiště pro logistiku nebo i průmysl, aby získalo letiště silný zdroj příjmů. Lídr krajské kandidátky ANO si ale nedovede představit, že by se areál stal čistě letištěm určeným pro nákladní přepravu. Podpořil by i to, aby v jižních Čechách vzniklo centrum podpory vývoje modulárních reaktorů a větší dostupnost zdravotnické péče.