Většina politických subjektů už představila podobu kandidátek. Obhajovat post hejtmana bude Martin Kuba (ODS), který vede současnou vládnoucí krajskou koalici. Už dříve avizoval, že v kampani se chce především zaměřit na prezentaci dosavadní práce pro kraj. „Myslím, že volby hejtmana jsou víc personální než stranické. Já jsem s mými kolegy čtyři roky vedl kraj a přijde mi fér stát teď před Jihočechy v kampani se svým jménem a za nic se neschovávat,“ uvedl Martin Kuba k pojetí kampaně.

Na kandidátce ODS by měli být i nynější náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová a náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek.

Představují kanditátky

Součástí nynější koalice v čele kraje je také uskupení Společně pro jižní Čechy, složené z TOP 09 a KDU-ČSL. Podle poslance Šimona Hellera (KDU-ČSL), který bude v uskupení jedničkou lidovců, se partnerství rozšíří pro podzimní volby ještě o hnutí Tábor 2020. V čele kandidátky má být náměstek hejtmana Pavel Klíma (TOP 09), dvojkou Šimon Heller a trojkou krajský radní a bývalý starosta Tábora Jiří Fišer (Tábor 2020). Na čtvrtém místě bude ředitel prachatického hospicu Robert Huneš a pátý Tomáš Bouzek (TOP 09).

Ke klíčovým bodům programu koalice bude podle Šimona Hellera patřit podpora venkova a zaměří se také na oblast vzdělání, vzhledem k tomu, že dva muži v čele kandidátky jsou pedagogové.

V krajské koalici je nyní zastoupena i Socdem (Sociální demokracie). Jihočeské sociální demokraty povede do krajských voleb současný předseda jihočeské Socdem, šestatřicetiletý manažer Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko. „Politika na krajské úrovni je o znalosti prostředí a potřeb lidí, odpovědnosti k nim a chuti řešit problémy. Dle mého soudu máme na naší krajské kandidátce optimální mix mladých dynamických lidí, kteří mají srdce a chtějí to nejlepší pro svůj kraj, a skutečně kvalitní odborníky z mnoha důležitých profesí,“ uvedl Tomáš Polanský nedávno při představování kandidátky.

Zástupci sociální demokracie byli ve vedení Jihočeského kraje v posledních čtyřech volebních obdobích. Dvojkou na kandidátce je náměstek hejtmana Jihočeského kraje a starosta Větřní Antonín Krák, první desítku uzavírá bývalá úspěšná hejtmanka Jihočeského kraje a milevská radní Ivana Stráská.

Koalici do počtu čtyř doplňují nyní na kraji ještě Jihočeši 2012. Ty povede do krajských voleb současný náměstek hejtmana Pavel Hroch. K dosavadní práci hnutí za posledních osm let v čele kraje zdůrazňuje Pavel Hroch, že Jihočeský kraj nemá dluhy a považuje to za dobrou a důležitou vizitku rozumného hospodaření. Na kandidátce budou opět starostové i další osobnosti. „Každý z kandidátů musel splnit pro nominaci přísné odborné, ale i etické standardy. Zakládáme si na dobré pověsti Jihočechů a chceme být i nadále příkladem věcné regionální politiky, která je na hony vzdálená dohadům a skandálům politiky parlamentní,“ zdůrazňuje Pavel Hroch.

Na kandidátní listině ho budou následovat jako dvojka ředitel Biskupského gymnázia J. N. Neumanna v Českých Budějovicích Martin Maršík, na třetím místě najdou voliči starostu města Sezimovo Ústí Martina Doležala, čtyřka bude podnikatelka a právnička z Dobré Vody u Českých Budějovic Monika Němcová a politicky zajímavé jméno nasadí Jihočeši 2012 na pátou příčku. Jde o bývalého poslance Michala Doktora, který se podílel na vzniku několika zákonů v daňové oblasti. Původně byl členem ODS, ale koncem roku 2011 se stal spoluzakládajícím členem hnutí Jihočeši 2012. Pracuje jako ekonom a žije ve Slověnicích u Lišova.

Zatím v opozici

Na volby se chystají i subjekty, které jsou v krajském zastupitelstvu v opozici. Nejsilnější jsou nyní v opozici Piráti. Do krajských voleb je povede místostarosta Písku a současný krajský zastupitel Josef Soumar. Další místa obsadí krajští zastupitelé Veronika Kovářová a Jiří Roubíček, náměstkyně primátorky Českých Budějovic Zuzana Kudláčková, písecký zastupitel Tomáš Posekaný, táborský místostarosta Martin Mareda, manažer v sociálních službách a terapeut Kamil Podzimek, sociální pracovnice a organizátorka kulturních akcí Pavla Heyduková a pedagog Sandrik Bednář.

Svého lídra, a tedy kandidáta na hejtmana, představilo také ANO. Bude to poslanec a českobudějovický zastupitel Roman Kubíček. „Naše motto pro krajské volby je silný tým pro náš kraj. Naším cílem není stavět na jednom člověku, ale na týmu zkušených odborníků. Občané měst a obcí už vědí, že za našimi kandidáty je vidět kus odvedené práce,” uvedl při představení kandidátky Roman Kubíček.

V první pětce doplní Romana Kubíčka místostarosta Chelčic Jiří Iral, starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár, starosta Dobevi na Písecku Petr Kalina a českobudějovický zastupitel Viktor Lavička. Na kandidátce najdeme i poslance Karla Turečka nebo bývalého českobudějovického primátora Jiřího Svobodu.

Jedničku už dříve určilo například hnutí STAN, které povede na podzim do krajských voleb vimperská starostka Jaroslava Martanová. Pro volby se STAN spojilo s hnutím Občané pro Budějovice. STAN je nyní v krajském zastupitelstvu v opozici. Lídrem kandidátky bude Jaroslava Martanová. Na druhém místě bude českobudějovický zastupitel Ivo Moravec. Na dalších místech pak za STAN budou například místostarostka Milevska Markéta Honzíková, starosta Pištína na Českobudějovicku Jaroslav Havel nebo poslanec Viktor Vojtko.

Jsou mimo zastupitelstvo

Kandidátky pro podzimní volby chystají i subjekty, které nyní v krajském zastupitelstvu nenajdeme. Například nová koalice Stačilo!, která je složena z KSČM, nově ustavené ČSSD, ČSNS a SDSN. Podle předsedkyně krajského výboru KSČM Aleny Nohavové povede kandidátku lékařka a soběslavská zastupitelka Kateřina Jirousová, bez politické příslušnosti (nominovaná KSČM). Dvojkou bude právnička z Bednárce Jana Turoňová, bez politické příslušnosti, nominovaná ČSNS, třetí bude živnostník a táborský zastupitel Václav Ebert (KSČM). Čtyřka bude vysokoškolský učitel z Českých Budějovic Lubomír Pána (bez. pol. přísl. nominován KSČM) a pětka bude pracovnice banky z Oseku (ST) Hana Tůmová (KSČM).

Kampaň pro krajské volby zahájila koalice nedávno podpisem koaliční smlouvy a jako důležitá témata vidí Alena Nohavová řešení problémů ve zdravotnictví, zejména dostupnost péče a podporu zemědělství v tom smyslu, aby se orná půda nezabírala například na skladovací haly a podobné logistické projekty.

O křesla v krajském zastupitelstvu se chtějí ucházet například i Zelení. Pro volby chystají kandidátku nazvanou Spolu pro lidi a krajinu. Lídryní kandidátky je Pavla Setničková, zakladatelka spolku Lipensko pro život. Ten se již přes dva roky snaží na Lipensku zabránit některým developerským projektům, jež považuje za předimenzované. Na druhém místě kandidátky je lékař Jaroslav Valevský z rudolfovského spolku Náš domov a na třetím místě Monika Březinová ze spolku Hluboká – Zámostí. Podle spolupředsedkyně jihočeské organizace Strany zelených Dany Kuchtové tak síly do voleb spojili Zelení, zástupci jihočeských spolků a nezávislé osobnosti.

„Naše krásná jihočeská krajina nám mizí před očima. Zabírají ji rozsáhlé skladové haly, logistická a obchodní centra i apartmánová sídliště. Krajina je ovšem nejen zdrojem vody a potravy, ale i konkurenční výhodou, na které je postavena významná část příjmů z turismu, zemědělství, rybníkářství a lesnictví. Ochrana krajiny, včetně zemědělské půdy, je proto veřejným zájmem,“ naznačila již dříve pro Deník Dana Kuchtová, jakým tématům se chtějí Zelení věnovat.

Minule se do krajského zastupitelstva volilo v roce 2020 ve dnech 2. a 3. října, letos to bude koncem září. Jihočeský kraj nyní vede koalice čtyř stran a hnutí: ODS, KDU-ČLS a TOP 09 – Společně pro jižní Čechy, Socdem a Jihočeši 2012. V 55členném zastupitelstvu mají většinu 29 hlasů. V opozici jsou Piráti, ANO a STAN.