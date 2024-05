Přinášíme tipy, kam můžete v letních měsících vyrazit na slavnosti či festivaly a užít si nejen hudební programy a příjemné večery pod hvězdnou oblohou.

Festival Múzy na vodě na slepém rameni řeky Malše v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Nenechte si ujít festival Dotkni se Písku. Slavnost se vrátí do centra města od 7. do 9. června a láká na hudbu, pouliční divadla pro rodiny s dětmi, workshopy, český design či kvalitní gastronomii. Účinkovat budou i známé osobnosti jako držitelka ceny Anděl Kateřina Marie Tichá, textař, hudebník či humorista Ivan Mládek a jeho Banjo Band, zpěvačky Marie Rottrová a Lenka Dusilová nebo skupina Vypsaná Fixa a další.

Městská slavnost Dotkni se Písku.Zdroj: Jiří Votýpka

V Českých Budějovicích se těší oblibě akce Múzy na vodě, která pravidelně přináší začátkem července návštěvníkům hudební zážitky. Letos koncerty z pontonu na soutoku řek Vltavy a Malše uslyšíte od 1. do 6. července. Podle náměstkyně primátorky pro kulturu Zuzany Kudláčkové vystoupí operní pěvkyně Kateřina Kněžíková s orchestrem opery Jihočeského divadla, přední písničkář jihoafrické bluesové scény Gerald James Clark, zazní písně Karla Gotta či latinskoamerické rytmy. „Bude se jednat o dvacátý ročník. Jsme proto rádi, že naše pozvání přijala i legenda české populární hudby,“ má radost Zuzana Kudláčková. Program totiž zakončí Helena Vondráčková a Charlie Band.

Festival Múzy na vodě na slepém rameni řeky Malše v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

V kulisách Českého Krumlova můžete na 33. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov vybírat z koncertů různých žánrů, a to od 12. července do 3. srpna. Mluvčí festivalu Marie Rydlová zve: „Největší hvězdou bude světový barytonista Plácido Domingo, který na festival zavítá již potřetí. Naopak poprvé v Čechách vystoupí Ksenia Sidorova, přezdívaná velvyslankyně akordeonu, společně s fenomenálním českým hornistou a dirigentem Radkem Baborákem.“ Dále přijedou například sólisté americké Broadwaye či Michaela Štiková Gemrotová. „Zahajovací a závěrečný večer festivalu zarámují choreografie Jiřího Bubeníčka v podání špičkových evropských baletních sólistů,“ prozrazuje Marie Rydlová.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov.Zdroj: archiv města Český Krumlov

Letní hudební festival Hrady CZ přivádí návstěvníky na české a moravské památky. Na jihu Čech se koná v Rožmberku nad Vltavou první srpnový pátek a sobotu. Podle jednoho z organizátorů festivalu Michala Šestáka se mohou lidé těšit na novinku, kterou si přáli, a to na více zastřešených ploch k sezení. „Exkluzivně zde vystoupí naposledy v původní sestavě s Davidem Kollerem skupina Lucie,“ jmenuje před zveřejněním kompletního programu Michal Šesták. Dále zapívají také Chinaski či Daniel Landa.

Hudební festival České Hrady v Rožmberku nad Vltavou.Zdroj: Pavel Sojka

Poslední červnový pátek a sobotu si Prachatičtí opět připomenou rozkvět svého města při Slavnostech Zlaté stezky. XXXII. ročník slavností se uskuteční 28. a 29. června na Velkém náměstí, Parkáně, Kostelním náměstí, Hradební ulici a v zahradě Hospice Prachatice. Kromě ukázek dobových řemesel, trhy a průvody v historických kostýmech přiblížena sláva města připravují pořadatelé také večerní koncerty kapel. Program ale pořádající město Prachatice zatím nezveřejnilo.

24. Mezinárodní dudácký festival Strakonice.Zdroj: Archiv MěKS Strakonice

Již 25. Mezinárodní dudácký festival připadá na 22. až na 25. srpna a zavede do Strakonic dudácké soubory z různých koutů světa. Účinkující pochází například z Anglie, Skotska, Francie, Lotyšska, Maďarska, Nizozemska, Rumunska, Španělska, Chorvatska a dalších zemí. Podle Ireny Novotné, členky programové rady festivalu, jsou přípravy v plném proudu. „Podobně jako v předchozích letech je program festivalu tvořen tak, aby zaujal různé věkové skupiny a každý divák si v bohaté nabídce našel to, co jej zajímá. Kromě oblíbených folklorně zaměřených pořadů pro děti i dospělé se představí dudy ve středověké hudbě, ve world music, v rocku i dalších hudebních žánrech,“ přibližuje Irena Novotná a dodává: “Jako takovou třešínku na dortu bych doporučila čtvrteční dudácké nokturno, kde zazní barokní hudba s dudami z období 18. století.“