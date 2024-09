Podle současného hejtmana a lídra kandidátky ODS Martina Kuby by byla velká škoda, kdyby teď kraj finanční podporu letišti zastavil. „Historicky se do letiště hodně nainvestovalo, byť nikdo nevěřil, že se nám ho podaří rozlétat. Teď létáme druhou sezonu a zájem je veliký. Je potřeba vše nastavit tak, aby letiště ekonomicky fungovalo,“ řekl Martin Kuba s tím, že do ekonomiky letiště je potřeba zakomponovat rozlehlé pozemky kolem něj a přivést sem nové firmy. „Potenciál je veliký, ale ještě to chvíli potrvá. Všem jsem říkal, že to nepůjde během prvního nebo druhého roku. Ale stopnout teď podporu letiště by podle mě byla strašná chyba.“