K oblastem, které spadají do kompetence Jihočeského kraje, patří také zdravotnictví. Kraj trvale rozvíjí všechny nemocnice, které patří do jeho holdingu. Ale do budoucna se možná nevyhne částečné specializaci nemocnic.

V rámci investic se ale kraj stará o rozvoj všech svých zařízení. Nedávno například v Nemocnici České Budějovice otevřel nové prostory v pavilonu CH. První část rekonstruovaného pavilonu začala sloužit v září 2022. Tehdy získala nemocnice dvanáct nových sálů se zázemím a novou centrální sterilizaci.

close info Zdroj: Nemocnice České Budějovice zoom_in Pavilon CH prošel během několika let rozsáhlou přestavbou a modernizací.

Letos v září v nemocnici slavnostně představili dokončenou celou přestavbu pavilonu CH. „Druhá etapa zahrnovala vybudování dalších šesti operačních sálů, dvou lůžkových stanic oddělení ARO, kde kapacita je 14 lůžek, ale v případě potřeby je možné zde hospitalizovat až 18 pacientů, dále jednotku intenzivní péče, rozšíření stanic radiologie, dospávací pokoj, tři lůžkové stanice a tři desítky ambulantních provozů,“ shrnul změny předseda představenstva Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek.

Jedná se o vůbec největší investici v historii zdravotnického zařízení. Celkové náklady na obě etapy rekonstrukce se vyšplhaly na 2,3 miliardy a veškeré vybavení je na špičkové evropské úrovni.

Nemocnice České Budějovice je vlajkovou lodí holdingu, který sdružuje nemocnice patřící na jihu Čech pod kraj. Zároveň se ale vedle českobudějovického zařízení rozvíjejí i ta další. A jde i o kroky, které směřují ke specializaci péče. Kdy jeden okres poskytuje služby i širšímu okruhu pacientů. Jedním z posledních příkladů může být rozšíření služeb Osteologické ambulance v Nemocnici Písek., kde léčí pacienty s osteoporózou, lidově řídnutím kostí. V reakci na rostoucí poptávku po těchto službách už má svého osteologa, který vedle samotné léčby pacientů zároveň v nemocnici zajišťuje odborný dohled nad komplexní péčí v tomto oboru.

Centrum zaměřené na záchyt a léčbu osteoporózy funguje v Nemocnici Písek přibližně půl roku. Nemocnice je zřídila v návaznosti na spuštění programu prevence, vyhledávání a léčby osteoporózy Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Jeho součástí je denzitometr – přístroj, který skenuje kostní tkáň a prověřuje její hustotu. Neméně důležitou, a v České republice dosud stále málo dostupnou, součástí této péče je osteologická ambulance zaměřená na adekvátní léčbu pacientů. V současnosti zajišťuje komplexní péči o 14 tisíc pacientů z Písecka, ale i Strakonicka, Prachaticka a části Táborska. Pod vedením atestovaného osteologa se jim předepisují medikamenty, doporučuje rehabilitace, cvičení a řízená úprava životosprávy.

Jak vidí případné možnosti specializace nemocnic lídři některých kandidátek v nadcházejících volbách? Odpovídali v anketě Deníku.

Nynější hejtman Martin Kuba (ODS) zmínil, že ke specializaci už nyní dochází a jako příklad sdílení oborů jmenoval urologii v případě Strakonic a Písku. „Je důležité, abyste se vždycky dostali v krátké dojezdové vzdálenosti k člověku, který v tom má nejlepší vzdělání a je v tom nejlepší odborník a tím, že všechny nemocnice jsou naše , některé jsou relativně blízko, tak nám to právě umožňuje tohleto sdílení,“ uvedl mimo jiné Martin Kuba.

Jednička na kandidátce Pirátů, krajský zastupitel Josef Soumar, se specializací souhlasí. „Ano, centrová péče zajišťuje u pacienta, že se o něj bude starat vysoce erudovaný lékař s primární specializací, a to samozřejmě může zefektivnit i celkovou péči o pacienty se závažnými onemocněními,“ řekl Josef Soumar.

Lídr ANO, Roman Kubíček, je pro specializaci z toho důvodu, že pro pokrytí všech oborů by byla velká potřeba lékařského personálu, ale odborníků není dostatek pro všechny nemocnice.

Koalici Společně pro jižní Čechy, povede do voleb náměstek hejtmana Pavel Klíma (TOP 09). Myslí si, že specializace je trend, který možná do budoucna přijde. Ale podle Pavla Klímy to není otázka tohoto měsíce, možná tohoto roku. Jde však spíše o otázku kvality výkonů, než o otázku ekonomiky. „K tomu, aby byl výkon kvalitní, potřebujete lidi, kteří těch výkonů dělají hodně,“ říká Pavel Klíma s tím, že ale debata nad specializací by měla být debatou odborníků.

Lídr Socdem Tomáš Polanský je pro specializaci, ale s důležitou podmínkou. Podle Tomáše Polanského je důležité, aby okresní nemocnice se specializovanou péčí byly v blízkých dojezdových vzdálenostech a zároveň, aby primární péče byla všude dostupná.

Kateřina Jirousová, která vede kandidátku Stačilo! (nominovaná KSČM), je pro to, aby lékařská péče byla co možná nejdostupnější. „Myslím si, že v okresních nemocnicích by měly být zachovány obory, jako je chirurgie, ortopedie, interna, oční ušní, gynekologie,“ uvedla Kateřina Jirousová. Vyšší pracoviště, jako třeba Nemocnice České Budějovice, by se pak specializovala například na kardiochirurgii a s tím související návaznou péči.

Jednu z koalic povede do voleb Jan Kadlec (SPD). „Musím za nás říci ne. Myslíme si a máme to v programu, že nemocnice by měly zachovat ty základní funkce, které tam jsou, to jest třeba chirurgie, gynekologie, dětské lékařství a interna a ty by měly být přístupné i v periferních nemocnicích.

Celé odpovědi lídrů si můžete poslechnout v našem videu a více ke krajským volbám najdete v Deníku přímo v tématu krajské volby. Krajské volby by se měly konat ve dnech 20. - 21. září 2024.