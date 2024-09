Podle ředitelky Jihočeského divadla Martiny Schlegelové mají nyní čtyři soubory (činohra, opera, balet a loutkové divadlo) složitou pozici. Nejhůře jsou na tom opera a balet. Historická budova Jihočeského divadla jim nevyhovuje, v podstatě se nevejde balet pro všechny potřeby představení na jeviště nebo hudební doprovod pro operu i balet do orchestřiště. „Vystupují v divadle s omezeným repertoárem,“ upozorňuje Martina Schlegelová ohledně zmíněných souborů. A dodává, že hlavní scénou je pro operu i balet českobudějovický kulturní dům Metropol na Senovážném náměstí. Ani ten ale není provozně ideální a navíc nepatří městu ani kraji. „Jsme tam pořád jako na návštěvě,“ říká Martina Schlegelová s tím, že to komlikuje například zkoušky.

I Metropol by ale potřeboval rekonstrukci zázemí a akustických podmínek sálu. Bohužel ideální podmínky pro činohru nejdou ani v historické budově a Malé divadlo v samostatné budově u Mlýnské stoky by také potřebovalo více místa, například proto, aby se fronta návštěvníků netáhla před představením až na ulici…

Místo na Mariánském náměstí

V Českých Budějovicích se proto uvažovalo o stavbě nové divadelní budovy na Mariánském náměstí. Radnice už měla připravenou i architektonickou studii a zvažovalo se, že se tam buď přesune divadlo celé, nebo přinejmenším opera a balet. Myšlenka už ale nebyla ani součástí přihlášky pro kandidaturu na titul Evropské hlavní město kultury. Tam je největší investicí rekonstrukce Slavie a stavba nové budovy pro Alšovu jihočeskou galerii na Senovážném náměstí. A momentálně město začalo vyjednávat o možnosti koupě a následné rekonstrukce Metropolu.

Ohledně toho, zda stavět nebo nestavět novou budovu divadla odpovídalo Deníku pět lídrů těch subjektů, které mají nejvíce mandátů v dnešním zastupitelstvu. Přidaná jsou dvě uskupení, která nejsou v dnešním zastupitelstvu, ale mají z uskupení mimo zastupitelstvo nejlepší výsledky v předvolebních průzkumech.

Hejtman Martin Kuba (ODS) je přesvědčen, že nová budova se stavět nemá. Podařilo se totiž otevřít debatu o odkoupení Metropolu od odborů. Výhoda by byla v tom, že se na Senovážném plánuje nový objekt pro Alšovu jihočeskou galerii a už se tam nachází Jihočeské muzeum, takže by zde vzniklo celé kulturní centrum. „Jsem přesvědčen, že budeme situaci kolem divadla schopni řešit právě v téhleté budově,“ uvedl na adresu Metropolu Martin Kuba.

Lídr Pirátů, krajský zastupitel Josef Soumar, by také nestavěl. „Divadlo potřebuje novou budovu, ale může využít některou ze stávajících budov v Českých Budějovicích,“ řekl Josef Soumar a dodal, že by nestavěl za desítky nebo stovky milionů nový objekt.

V současné chvíli by nestavěl nové divadlo ani Roman Kubíček (ANO), jednička kandidátky hnutí. Zdůvodňuje to tím, že investice by byla velkým zásahem do krajského rozpočtu a v současné chvíli jsou jiné priority, které by měl kraj plnit.

Koalici Společně pro jižní Čechy, povede do voleb náměstek hejtmana Pavel Klíma (TOP 09). Myslí si, že potřeba divadla není tento týden nebo tento měsíc. „Můžeme se bavit do budoucna, jestli Jihočeské divadlo potřebuje novou budovu a kde by mohla stát,“ dodává Pavel Klíma.

Lídr Socdem Tomáš Polanský je pro stavbu nové budovy. „Ale je tam otázka kde, za kolik a jakou spádovost to divadlo bude mít,“ uvedl Tomáš Polanský.

Kateřina Jirousová, která je na čele kandidátky Stačilo! (nominovaná KSČM), by se stavbě nového divadla nebránila, ale momentálně vidí lepší investice, do kterých by měl kraj vložit peníze.

Jednu z koalic povede do voleb Jan Kadlec (SPD). „Ne,“ reagoval jasně na dotaz Deníku ohledně stavby nové budovy divadla. „Protože si myslím, že by se peníze daly použít lépe, třeba na byty pro mladé,“ doplnil Jan Kadlec.

Celé odpovědi lídrů si můžete poslechnout v našem videu a více ke krajským volbám najdete v Deníku přímo zde. Krajské volby by se měly konat ve dnech 20. - 21. září 2024.