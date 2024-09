„Pro tyto situace platí, že nejúčinnější je přirozené větrání. Pokud to situace neumožňuje a použití vysoušečů je nutné, dovolujeme si připomenout, že při jejich zapnutí musí být v místnosti uzavřená okna, dveře, případně další prostory, kudy proudí vzduch, aby byla zajištěna jejich účinnost. Používají se pouze ve vlhkých místnostech, při vzedmuté hladině vody nemají žádný efekt,“ vysvětlil náměstek primátorky Lubomír Bureš, který je emeritním ředitelem HZS Jihočeského kraje.

Vysoušeče je možné si od úterý půjčovat v areálu bývalých Žižkových kasárer, a to od 10 do 12 hodin, poté od 15 do 17 hodin. V případě potřeby a dotazů volejte na telefonní linku úseku krizového řízení magistrátu 722 959 340. Tato nabídka je určena pouze fyzickým osobám. Počet je omezen na jediný kus, vysoušečů je pouze omezené množství. Vysoušeče je třeba vracet čisté, aby si je mohli půjčit ostatní zájemci.

Zdroj: TS Magistrátu města České Budějovice