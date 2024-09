UKLÍZEČ/KA Co u nás budete dělat? - úklidové práce prostor objektu Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie Co požadujeme? - min. základní/střední vzdělání - bezúhonnost, komunikace, flexibilita. Co nabízíme? - práce na plný pracovní úvazek - pracovní doba dle dohody, možná i v odpoledních hodinách - přátelské a kolegiální prostředí - 5 týdnů dovolené - benefity - dotované stravování, příspěvek na penzijní připojištění Předpokládaný nástup? Dle dohody. Plat? Platové ohodnocení dle nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - od 20.000 Kč + osobní příplatek po zkušební době. Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejta na e-mail personalista@domovlibnic.cz nebo pošotu na adresu organizace. 20 000 Kč

