Při halovém krajském přeboru atletů středních Čech ve Stromovce vytvořil Michal Rada (17, Sokol ČB, trenér Jiří Couf) rekord ČR dorostenců v trojskoku výkonem 15,05 metru. Rekord držel dosud Lukáš Klíma (Brno) se 14,99 metru z roku 1997.

Ilustrační obrázek | Foto: Archiv Hradeckého deníku

Nejlepší jihočeskou čtvrtku běžela vítězná Lurdes Gloria Manuel (VS) 53,10 - je to letos nejlepší čas v ČR a krajský rekord. Znamenité byly i další výkony: Nejlepších jihočeských 800 m roku je 2:23,05 Terezy Říhové (Sokol), nejrychlejší dvoustovku sezony předvedla K. Marušová (VS) 26,08. Z odchovanců potvrdil na Strahově návrat do české špičky Jiří Polák (Dukla) časy 16,50 a 34,49.

Z dalších výkonů: 60 m 6. K. Marušová 7,89 - letos druhá v kraji, 8. T. Kršová 8,04, 200 m 9. Jakub Skuček 25,01, 5. Barbora Cílková 26,18 - druhá, 8. Kršová 26,34 - třetí, 400 m 3. Adéla Holubová 55,57 - druhá, 5. Ema Albrechtová 58,51- třetí, 6. Lucie Bahenská (všechny Sok) 59,62 - čtvrtá, 800 m 4. Simona Voráčková 2:30,36 - druhá, 5. Natálie Voráčková (16, obě NV) 2:31,50 - třetí, 600 m 15. Jan Šustr (17, VS) 1:34,34.

Strahov: 60 m 3. Petr Svoboda (VS) 7,17, Martin Dušek (VS) 7,29, 300 m 20. Dušek 36,93,14. Amálie Řehoušková (Sok) 43,81, 150 m 35. Řehoušková 20,42.