Výstava Země živitelka je tradičně příležitostí k ukázce nejmodernější zemědělské a potravinářské techniky. Jinak tomu není ani letos. Vedle těch největších a nejvýkonnějších strojů se dá na ploše najít i spousta další techniky, takže si zákazník může vybrat přesně to, co potřebuje.

Vyrábí se i traktory, které mají dva volanty. Jeden vpředu a jeden vzadu v kabině. „Při couvání se nemusíte otáčet, abyste viděli třeba na návěs. Přesednete si a stále hledíte dopředu,“ říká ředitel české společnosti Topagri Jan Šmolík o stroji firmy Valtra, která takový traktor vyrábí. Společnost z Berouna je dovozcem patnácti značek zemědělské, lesní a komunální techniky. Mezi jiným i finské značky Valtra.

Dokonalá přizpůsobivost

Na Zemi živitelce měla Topagri v expozici z finské produkce i traktor s maskou v provedení připomínajícím chameleona. S neobvykle barevnou kapotou se co chvíli někdo fotil. „Projekt chameleon znamená, že všechno lze specifikovat předem a přizpůsobit zákazníkovi. Specifikace zákazníka se zadá už do výroby. Kabina může mít různé dveře, různý způsob odpružení. Je to dokonalá adaptace. Někdo chce stroj do lesa, jiný na pole,“ popisuje Jan Šmolík, jak se v současnosti snaží výrobci vyjít vstříc zákazníkovi. Na Zemi živitelku jezdí z Topagri pravidelně necelé dvě desítky let. Nabízí zemědělskou, lesní i komunální techniku. Například traktory s výkonem od 75 do 420 koní.

Kam pokročila komunální technika, to dokládá dálkově řízený robot na sečení svahů. Stroj má dostupnost až 55° a lze ho využít podle manažera obchodu Jakuba Špicara například na sekání svahů kolem dálnice. Obsluha může stroj pohodlně řídit na dálku. „Pohon pásů obstarávají elektromotory a sekačka je na benzin,“ doplnil k technickým parametrům Jakub Špicar.

Stroje na dřevo i fóliovníky

Země živitelka je vždy otevřena i řemeslníkům, kutilům a zahrádkářům, i když těm nabízí i specializovanou akci Hobby. Takže si lze v množství stánků najít i ty s dřevozpracující technikou. Od jemných fréz až po štípací stroje, před kterými neobstojí ani sebetvrdší poleno.

Jinde zase najdou dodavatele ti, kteří shánějí foliovníky. Firma Konstrukce Schwarz sídlící u Rýmařova na severní Moravě sestaví z ocelových trubek ohnutých do oblouku fóliovníky o šířce šest metrů a různé délce a k nim umí vyrobit různá stínění, závlahy, závlahové mosty nebo zahradnické stoly. A fóliovníky i v menší variantě, nejen pro velké pěstitele, zajímaly podle obsluhy stánku zákazníky především.

Země živitelka bude otevřena ještě v úterý 27. srpna do 17 hodin.