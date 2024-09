Ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová uvedla, že letos v kraji registrují 2 778 potvrzených případů pertuse. V minulém týdnu jich se začátkem nového školního roku přibylo 51, to je o 20 více než v posledním prázdninovém týdnu.

Největší počet nových případů v uplynulém týdnu registrovali jihočeští hygienici mezi dospělými ve věkové skupině 45-54 let, kde přibylo 13 nových případů. Devět případů přibylo v kategorii 35-44 let. Nejvíce případů celkově dlouhodobě registrují mezi středoškoláky, v kategorii 15-19 let je od začátku roku celkem 665 případů, mezi dospělými v kategorii 45–54 je aktuálně 392 případů a následuje kategorie školních dětí 10–14 let, kde registrují 368 případů.

Mezi mladšími školními dětmi 5-9 let to bylo 206 případů. Sto šedesát pět případů máme hlášeno mezi dětmi od jednoho do čtyř let věku a 44 případů mezi novorozenci a kojenci do jednoho roku věku. Nejnižší výskyt je mezi seniory ve skupině 75+, a to 78 případů, mezi mladými lidmi ve věkové skupině 20–24 let je 75 případů

Zdroj: KHS Jihočeského kraje