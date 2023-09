V Řezně skončí 3. října po pěti měsících bavorsko-česká zemská výstava "Barock!", věnovaná také třicetileté válce. Muzeum bavorských dějin uvádí, že ji vidělo kolem 50 000 návštěvníků.

Z expozice společné výstavy. | Foto: DK

Byla koncipována Domem bavorské historie v Augsburgu a Národním muzeem v Praze s ohniskem na regentství vévody a pozdějšího kurfiřta Maximiliana I. Bavorského. Ten byl do funkce jmenován před 400 lety právě v Řezně císařem Ferdinandem II.

Maximilian o to usiloval dlouhé roky, jak autoři výstavy uvádějí. Během několika málo let vybudoval ze zanedbaného vévodství jeden z nejmodernějších a nejlépe organizovaných států křesťanského světa. Postupoval bezohledně a válečnicky, zmocnil se obchodu se solí a monopolu na pšeničné piyo a tak zvýšil příjmy státu k použití na vojsko, které v roce 1620 porazilo českou stavovskou armádu na Bílé Hoře a na 300 let ovlivnilo český osud.

V sobotu 30. září bude závěr výstavy s více než 150 vysoce ceněnými originály, převážně z obou zemí slaven od 9 do 18 hodin při volném vstupu veřejnosti. Od 8. prosince má být expozice po pět měsíců viděna v našem Národním muzeu.

Blíží se nejstarší jarmark Rakouska

Podzimní veletrh na Urfahru na severním břehu Dunaje v Linci potrvá od 30. září do 8. října. Bude na něm 280 vystavovatelů a 70 atrakcí. Slavnostně jej otevřou v 10 hodin linecký starosta Klaus Luger a pozdravné salvy střelců petard. Pak projde tradiční procházka ke slavnostnímu stanu „Da Wirt 4s Fest“ v doprovodu linecké drážní kapely. Od 10 do 11 hodin otevřou provozovatelé zábavné atrakce zdarma.

Bavoři mají za co děkovat

V neděli 1. října budou Němci slavit Díkůvzdání za úrodu, česky jsou to dožínky. Bavorští zemědělci mají za co děkovat, jak píše DK.

Sklidili na 6,2 milionu tun obilí, o 1,2 % víc než loni, ale o 3,1 % méně než v průměru let 2017-22. Z toho bylo letos 3,8 milionu tun chlebového obilí. Brambory jim letos rostly na 38 000 hektarech, o 4,3 % menší ploše než loni. Vynesly 1,5 milionu tun, o 7,9 % víc než minulý rok. „Každý občan žijící v této zemi tak čistě výpočetně může sníst 109 kilogramů domácích brambor,“ připomíná DK.

Jablek bylo sklizeno asi 29 300 tun, o 14,5 % méně než loni, hrušek asi 3700 tun - teoreticky na osobu 2,2 kg jablek a 277 gramů hrušek. Vína očekávají experti kolem 468 400 hektolitrů z Francka, o něco víc než loni a zhruba v dlouholetém průměru.

Rodina přeplavala La Manche

Rodina přemohla La Manche!Zdroj: DK

Francouzská rodina Guisardových - otec Stéphane (52), syn Félipe (28) a dcera Solène (20), kteří žijí převážně v Mnichově, přeplavala jako štafeta La Manche, napsal DK. Rozhodla se na poslední chvíli, když se pro ni uvolnil doprovodný člun.

Zvládli to jako druhá nejrychlejší trojice historie. Na "použitých" 44,4 km potřebovali 9.40 hodiny. "Normálně" vzdálenost měří 33 kilometrů, ale oni museli vyrovnávat vlny a víry.

„Milujeme výzvy,“ řekla PNP v Chile rozená Solène, v Mnichově synchronní plavkyně klubu „Isarnixen“ a německá reprezentantka. Její bratr žije ve Francii, plaval tam za juniory, ale už deset let nezávodí kvůli studiu.

Měli se střídat po hodině. Odstartovali na malé pláži mezi Doverem a Folkestonem ráno v 7.30, aby stihli dorazit do Francie za světla. Voda měla mezi 17 a 18 stupni.

Nešlo jim jen o to zvládnout trať, ale chtěli být co nejrychlejší. Zůstali jen minutu za světovým rekordem tříčlenných štafet!

„Moře nebylo hladké, pořád byly trošku vlny, také proto jsme rekord neudělali,“ dodává táta Stéphane. "Na konci mne už paže docela hodně bolely, ale na to člověk nemyslí a vydává dál všechno,“ doplňuje Solène. "Plakali jsme radostí, že jsme to dokázali - nejhezčí bylo, že jako rodina…“

Zálohy na plastové láhve i v Rakousku

Rakousko zavede od roku 2025 vratný systém nápojových obalů, informuje DK. Kdo si koupí nápoj v plastu nebo plechovkách, připlatí 25 centů zálohy. Ty zatím neplatí pro mléko a mléčné nápoje. Zálohy budou proplácet tam, kde zákazník nápoj koupil.

Prst českého školáka ve volantu lodi

Třináctiletý český žák na čtvrtečním výletě školní třídy do Prienu na Chiemsee (okr. Rosenheim) při projížďce po jezeře vstrčil do otvoru ve volantu e-člunu prst tak hluboko, že ho nemohl vytáhnout. Pronajímatel volant odmontoval, ale v nemocnici chlapci nemohli pomoci, proto hasiči malým rozbrusem špici volantu rozřízli a kluka osvobodili. Utrpěl jen malou zhmožděninu prstu a pokračoval ve výletu. Jeho škola pronajímateli člunu volant nahradila, napsal DK.