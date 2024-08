Dopadli vraha po týdnu

Téměř týden po činu ve Schwabachu, při kterém byl na parkovišti usmrcen nožem 42letý muž a těžce zraněna jeho 40letá manželka, zatkla policie v neděli 59letého důvodně podezřelého na parkovišti u Hunderdorfu v Bavorském lese. Důkazem proti němu byly i brýle nalezené na místě činu.

Vyhrál v lottu přes 24 milionů eur

close info Zdroj: ČTK zoom_in Sportka. Ilustrační foto

Lotohráč nebo hráčka z Francka vyhrál v sobotu na čísla 4, 12, 24, 26, 29, 47 a superčíslo 8 částku 24 095 707,40 eura. Přihlásit se o ně musí do konce roku 2027.

Ztracená peněženka zastavila dálnici

Z dálnice A8 od Irschenbergu ohlásil v neděli zoufalý otec rodiny, že ztratil peněženku. Policie mu pomohla – neprodleně zastavila provoz na dálnici. 33letý muž z Bayreuthu byl právě s rodinou na cestě na dovolenou do Itálie. Po pauze na parkovišti vyjel dál ve směru na Salcburk a na rychlém pruhu zaslechl tupý zvuk. Okamžitě ho napadlo, že zapomněl peněženku asi s 500 eury a všemi doklady na restu na střeše. Z dalšího zastávky kolem sedmé hodiny zavolal policii. Ta mu slíbila pomoc a informovala příslušné kolegy z dopravní policie Rosenheim, jejíž hlídka krátce nato dorazila na Irschenberg. Úplně uzavřela dálnici a s řidičem se vydala hledat. A s úspěchem – na úseku asi půldruhého kilometru našli zakrátko roztroušené dokumenty, hotovost i samotnou peněženku! Dovezli muže k jeho autu, kde ho uvítala šťastná rodina. Cesta do Itálie mohla pokračovat…

V nákupní tašce byla lidská hlava…

V sobotu našla svědkyně v nákupní umělohmotné tašce ležící na zeleném pruhu lidskou hlavu. Zbytek těla 57letého bezdomovce ležel v bytě 26letého podezřelého v Duisburgu. Oběť byla viděna naposledy 14. srpna, jedenáct dnů před nálezem těla. Policie prosí o případné informace k případu.

Před 100 lety přeletěl Atlantik

Charles Lindbergh přistál 21. května 1927 po 33 hodinách a 32 minutách letu z New Yorku v jednomotorovém letounu Spirit of St. Louis v Paříži. Hrdina letectví zemřel před 50 lety, 26. srpna 1974.

close info Zdroj: Zdroj: DK zoom_in Lindbergh…

Jeho stroj dlouhý 8,43 metru měl 237koňový devítiválcový motor Wright-Whirlwind. O letu později vyprávěl: „Mnohokrát jsem letěl deset stop nad mořem, mnohokrát 10 000 stop nad ním. A na cestě jsem nepotkal ani jednu loď…“ Jen v noci zahlédl příležitostně světla nějakého plavidla. „Nespal jsem ani minutu a nevzal jsem ani žádný kofein či jiný povzbuzující prostředek, které jsem měl sebou…“

Nebyl první letec nad Atlantikem. Už v roce 1919 zkoušelo dvanáct osádek překonat oceán z Newfoundlandu. Jedna spadla hned po startu, tři další musely nouzově přistát. John Alcock a Arthur Brown letěli v přestavěném bombardéru Vickers Vimy 14.-15. května do Irska 16:27 hodiny, což bylo první nonstop překonání Atlantiku (3032 km). O tom se dnes ale skoro nemluví, napsal DK.

Lindbergh, narozený v roce 1902, který se veřejnosti prezentoval jako bezstarostný starý mazák, byl prvotřídním letcem, exceletním technikem a všechno jiné než hazardérem. Že let přečkal, za to vděčí vedle kvality motoru své bezpříkladné fyzičce a mentální síle. Ani na okamžik o sobě nepochyboval. Musel se potýkat s četnými problémy – křídla a motor mu bránily ve výhledu dopředu a startoval a přistával podle periskopu.

V Paříži ho s jásotem vítalo 25letého hrdinu 200 000 nadšenců. V roce 1929 se oženil s milionářskou dcerou Anne Morrowovou. V roce 1932 jejich 19měsíčního syna unesli a zavraždili, z čehož byl obviněn a roku 1936 popraven německý tesař Richard Bruno Hauptmann. Manželé Lindberghovi pak měli pět dalších dětí.

Stal se terčem rasistických a antisemitských komentářů reakčního „American First Committee“. Po jmenování brigádním generálem a převzetí vedoucí role v jedné letecké společnosti se odstěhoval s manželkou na malý ostrov na Havaji a zatrpknul. Zemřel v roce 1974 ve věku 72 let.

„Ani to ještě neměl být všechno,“ píše dál DK. Asi o 30 let později, v srpnu 2003, odhalil deník „Süddeutsche Zeitung“, že 17 posledních let Lindbergh vedl nepozorovaně dvojí život. V roce 1957 se v Mnichově zamiloval do kloboučnice Brigitte Hesshaimerové, o 24 let mladší, a jejich děti Dyrk, Astrid a Davida otec „uklidil“ pod pseudonym „Careu“ Kent. Zůstalo to utajeno i před jeho životopiscem…