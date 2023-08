Rakousko nasadilo v pátek sedm detektorů schopných zachytit tep ilegálních migrantů na korbách náklaďáků. Dosud musely být při podezření na jejich pašování kamiony vyklizeny a prohledány. Letos už takto v Rakousku zasahovali 9800krát. Jen přechodem v Nikelsdorfu projíždí denně 2700 nákladních vozidel.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/DPA/Jens Büttner

Rekordně zalité Rakousko

Od pátku do sobotního rána napršelo za 24 hodin na meteostanicích na Loiblpassu, ve Ferlachu a na dvou místech ve Vorarlbersku po 85 litrech vody, v Klagenfurtu 70. Za 48 hodin spadlo na Loiblu 266 litrů na metr čtvereční (za celý průměrný srpen je to tady 184 litrů), na Ferlachu 213 (průměr celého srpna 131). Tady byl dosavadní 48hodinový rekord 154 litrů ze září 1965. V Bad Eisenkappelu spadly 203 litry na metr (průměr za celý srpen je tady144), rekord byl 156 litrů z října 1980.

… a výbuch k tomu

V malé tyrolské obci Vals (okr. Innsbruck-venkov) došlo v sobotu v 8.42 hodiny na poli k silné explozi. Udělala kráter až tři metry hluboký a velký asi deset krát deset metrů. Podle experta výbuch vyvolala letecká bomba ze druhé světové války. Předpokládá, že její časový zapalovač se spustil sám poté, kdy silné lijáky způsobily pohyby půdy.

Věc podříznutí se protahuje

Ilustrační foto.Zdroj: Profimedia.cz

V hlavním líčení v Riedu, kde je 32letá obžalována z pokusu vraždy manžela (náš web podrobně informoval), vypovídala v pátek 14letá dcera obou aktérů, na kterou se u soudu obviněná matka snaží čin přehodit - ta vzhledem k věku nemůže být stíhána…

„Co mám k tomu říct - já to nebyla,“ řekla dívka ve výpovědi k tomu, že ji z činu viní matka. Ta sama byla obvinění zproštěna už v prvním líčení na jaře, ale jen šesti z osmi přísedících. Profesionální soudci to označili za omyl, rozhodnutí zrušili a proces je opakován. Žaloba opět viní ženu, že loni v létě svému 40letému manželovi, se kterým má čtyři děti, přimíchala do guláše medikamenty, které sama užívá v depresích. Když usnul, řízla ho do krku. Rána měřila 18 centimetrů. Přežil díky nouzové operaci. Vypověděl, že po opakovaných sporech se v srpnu 2021 ze společného domu odstěhoval, na ženino naléhání se za čas ale vrátil s nadějí, že manželství ještě není ztraceno.

Obviněná se nejprve policii přiznala s tím, že jednala v sebeobraně, pak „upřesnila“, že neví, kdo to udělal, ale ona prý ne, a v prvním hlavním líčení nečekaně obvinila dceru. Ta předtím policistce uvedla jako pachatele příchozího zvenku, ale to pak stáhla s tím, že to řekla na přání maminky. U soudu se s ní viděla od činu poprvé.

V opakovaném procesu vypovídala soudkyni v oddělené místnosti pro děti a rozmluva byla přenášena videem do jednací síně. Vypověděla, že matka, když nebyla dobře naložená, často házela talíři nebo demolovala mobily. Ji po měsíce opakovaně bila, také knihou. Musela dělala v domácnosti mnoho věcí, když nebyl otec doma, starala se také o tři malé sourozence, zatím co maminka častěji odjížděla se opít nebo byla u přítele.

Kritického večera seděly spolu v jídelně, odkud maminka několikrát odešla. Pak slyšela otce křičet bolestí a volat, kdo to udělal. Vyrozuměla záchranku a šla k malým sourozencům do patra. Matka jí přikázala, jak má vypovídat policii - že viděla utíkat neznámého člověka.

Znalkyně psychiatrička atestovala u obžalované "emočně nestabilní poruchu“ a histrionství, tedy že chce být vždy středem pozornosti, například i nepravdivým tvrzením, že trpí řadou těžkých nemocí. Má tzv. „flexibilní zacházení s pravdou", především aby dosáhla svého. Tomu odpovídá, že předkládá stále jiné historky k činu. Znalkyně u ní ale nenašla žádné těžké psychické onemocnění ani hlubokou poruchu vědomí. „Ví, co je správné a co špatné,“ dodala. S každým, s kým krátce nebo déle žila, měla konflikty. Bude si asi dál vymýšlet všelijaké historky, ale fyzické útoky na lidi od ní nejsou očekávány.

K otázce, zda čin mohla spáchat v afektu, znalkyně řekla , že útok na spícího, jak je v obžalobě, by byl velmi atypický pro afekt. Předcházel mu vztah, ve kterém byla obviněná vždycky tou prohrávající, než z nějaké - často banální - příčiny soudek přetekl…

Protože obhájci Andreasi Mauhartovi byly schváleny další návrhy na dokazování, byl proces po poledni odročen na neurčito - pravděpodobně na podzim. Má být mj. vyslechnut český synovec obžalované, který byl v den činu v domě - v prvním procesu odmítl vypovídat.

Nyalám v Mnichově přibyl partner

Mnichovskému zooparku Hellabrunn - a hlavně jeho třem kozám nyal nížinných - přibyl půldruhého roku starý kozel tohoto druhu antilop jménem Evan, získaný z Beauvalu v severní Francii, píše DK. Posílit má naději parku na potomstvo jednoho z nejvzácnějších druhů antilop. Správa zařízení nyalám k tomu vybavila speciální výběh.