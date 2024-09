Prodali turecké sektě šestiletou k sňatku

V roce 2004 nechal otec – zakladatel vlivné iránské nadace Hiranur – svou dceru provdat se 29letým nápadníkem. Koncem roku 2020 již dospělá oběť to zažalovala a první rozsudek – 36 let manželovi za opakované zneužívání dítěte a sexuální útisk a 19 let za opakované zneužívání jejímu otci - byl na pokyn istanbulského soudu revidován. Ten argumentoval, že tresty jsou příliš nízké. Na matku dívenky byl vydán zatykač.

Na případ upozornil redaktor opozičních novin „Birgün“ z podnětu lékaře v roce 2012. Ke stíhání dotyčných ale nedošlo.

Nepustí fandy soupeře na stadion?

Nedělní 343. derby vídeňských klubů Rapidu a Austrie (2:1) provázelo násilí fanoušků. 27 osob bylo zraněno, z toho deset policistů, víc než 500 lidí bylo oznámeno za přestupky, většinou za porušení zákona o pyrotechnice, přes 150 osob čeká trestní řízení. Jeden fanda byl zatčen za těžké ublížení na zdraví.

close info Zdroj: Zdroj: DK zoom_in Tak to na derby začalo.

Dotčené kluby se v pondělí dohodly na společném postupu a v úterý přijaly závěr, že nadcházející čtyři derby se odehrají v nepřítomnosti fandů soupeře. Hostující kluby nebudou žádat žádné vstupenky do sektorů vymezeným hostům, ty ale nezůstanou prázdné, budou k dispozici domácím klubům pro fandy a třeba k pozvání například charitativních organizací. O sportovních sankcích se bude příslušný senát radit poprvé nadcházející pondělí.

Mlékárna z Pidingu je nejlepší z menších

Mlékárna Berchtesgadener Land byla o víkendu vyznamenána ve Würzburgu Velkou cenou středního stavu. Prosadila se proti 4600 nominovaným německým firmám, z nichž 451 postoupilo do finále. Čtyři ceny, „Oscary“ pro podnikatele SRN, šly do Bavorska.

1175 jezevčíků ma pochodu městem

V neděli v 16.06 hodiny bylo dopočítáno - 1175 jezevčíků se zúčastnilo řezenské přehlídky, což byl světový rekord.

close info Zdroj: Zdroj: DK zoom_in Tenhle límec byl asi započítán, ale moc se neunavil.

Na trase přes staré město ke katedrále sv. Petra policie regulovala dopravu, bezpečnostní pracovníci průvod doprovázeli a v případě potřeby rozdávali pytlíky na psí výkaly. Trasa 1,8 kilometru představuje pro každého jezevčíka a jeho doprovod jen pohodovou procházku. "Jezevčíci by běhali a dováděli celý den, kdybyste je nechali," řekl organizátor Seppi Küblbeck.

Na trase byli mobilní veterináři. Před startem lékař zkontroloval, zda je pes schopen se zúčastnit. Po celé trase byly nápojové stanice. Před startem dostane každý majitel přesná pravidla chování, červenou tašku s dárky a malé sáčky na případné „dědictví“. Bez ohledu nato následně projela ulicemi úklidová služba.

Ochranářská organizace Peta požadovala do poslední chvíle zákaz této akce. „Jezevčíci trpí, protože my lidé jsme po staletí přizpůsobovali jejich stavbu těla a vzhled našim přestavám a zálibám a rozhodovali, jak mají vypadat,“ říká Jana Hogerová z Pety. „I tato přehlídka jim dává špatný signál, lidem sugeruje, že je v pořádku množit zvířata, která často předčasně umírají nebo dlouho trpí.“ Mládí Zelených a socdem napsalo primátorce Gertrud Maltz-Schwarzfischerové, patronce akce, že jezevčíci jsou bytosti, které nemají být vystavovány k pobavení mas. Primátorka se před výzvy svého patronátu nevzdala.

Naváděl nezletilého syna k loupežím

34letý kromě osobního přepadení čerpadla v Perchtoldsdorfu s nožem v březnu 2018 s kořistí 1900 eur navedl svého 14letého syna a jeho 16letého kamaráda k ozbrojeným přepadům pěti trafik a dvou benzinových pump během dvou měsíců se škodou 5625 eur. Dal jim k dispozici pistole a masky a zajistil jim odvoz. Dostal u soudu ve Vídni osm let vězení. Započítán mu byl i skutek z Perchtoldsdorfu, protože tehdy ztratil šálu a DNA z ní ho usvědčily až teď.

Děti přesvědčil k trestné činnosti z důvodu své prekérní finanční situace - vydělával jako zaměstnanec na stánku s kebabem 500 eur měsíčně. Mladší z navedených, nyní už 15letý, byl potrestán třemi a půl rokem, z toho rok nepodmíněně, 16letý, který se od začátku přiznal, dostal dva a půl roku, z toho deseti měsíců nepodmíněně.