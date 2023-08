V Hamburku se v sobotu má nejméně 998 lidí proměnit ve slavného kouzelnického učně Harryho Pottera. Aby to Německý institut rekordů (RID) uznal za světový rekord, musejí přijít na náměstí před radnici v černých pláštěnkách, s jizvou a brýlemi.

Kolik podobných přijde na náměstí? | Foto: Zdroj: DK

Akce je součástí oslav 25. výročí vydání prvního dílu Harryho Pottera ze sedmidílné řady Joanne K. Rowlingové v Německu, Harry Potter a kámen mudrců. Knihy byly dosud přeloženy do 85 jazyků a prodalo se jich na 600 milionů. Organizátoři vyzvali fanoušky, aby "nasedli na košťata" a přiletěli.

K vidění budou také mj. herci divadelního kusu Harry Potter a prokleté dítě a Rufus Beck, Harryho mluvčí z audioknih, bude číst úryvky. Pestrý program k výročí má začít ve 14 hodin.

Kolem Rakouska na kole za necelé čtyři dny

Na tomhle objeli Rakousko!Zdroj: Zdroj: DK

15. ročník Race Around Austria vyhrál Philipp Kaider z Wolkersdorfu, úřadující mistr světa v jízdě na 24 hodin, uznávaný časovkář, civilně ošetřovatel nemocných. Závod na trase co nejblíž hranic jel do cíle v St. Georgenu (2161,24 km, převýšení 30 000 metrů) tři dny, 17 hodin a 47 minut, tedy průměrem 24,05 km/hod.

První noc šlapal "durch", ve druhé a třetí odpočíval po 80 minutách, ve čtvrté 40 minut. Druhý byl vrchař Mario Thallinger za tři dny, 20 hodin a 15 minut, když každou noc 20 minut spal, třetí Švýcar Marcel Gafner za čtyři dny, 9 hodin a 49 minut.

Dlouhá osamělá cesta…Zdroj: Zdroj: DK

Závod žen vyhrála vícenásobná mistryně světa a olympijská vítězka v šermu, vítězka RAA na 3000 mil 2022 Dorina Vaccaroni (59), žijící v Los Angeles, za pět dnů, tři hodiny a 29 minut.

Rakouská čtyřka Florian Werner (42), Adi Stöger (36), Bernhard Goll (42) a Peter Brandenburger (52) absolvovala RAA jako Gmunden Team, alias Floro Racing Teams, na zvláštní hornorakouské značce My Esel - výrobce z Traunu zhotovuje rámy bicyklů ze dřeva! „To tlumí otřesy výrazně lépe než karbon nebo hliník,“ tvrdí kapitán Gmundenu Florian Werner. „Vyšší komfort je na extrémních vzdálenostech rozhodující faktor!“

Pro tým to byla generální zkouška, vlastním cílem je účast na Race Across America v červnu 2024. Napříč USA pojedou nonstop, při střídání jezdců, 4900 kilometrů s rozdílem 50 000 výškových metrů.

Na "béčkové" na trati na 1500 km byl první Michal Hofer z Julbachu v rekordním čase 2 dny, 7 hodin a 11 minut (tedy průměrem 27,6 km/h), napsal list Tips. Starý rekord Philippa Kaidera zlepšil o 2:01 hodiny. Trať vedla po silnicích blízko hranic s odbočkou na Grossglockner při vynechání Tyrolska a Vorarlberska. Druhý skončil Němec Sebastian Mayr, který vedl na Grossglockneru o 19 sekund, v cíli to bylo 38 minut pro Hofera (2d 7h 49 min.). Dokončilo deset jezdců, jako poslední Peter Beer za 3d 25h 25min. Závod absolvovala jako jediná žena Sarah Oswaltová za 3d 17h 41 min., tedy průměrem 16,43 km/h.

Na Grossglockneru…Zdroj: Zdroj: DK

A jak jim to ubývalo? Na Ulrichsbergu měli za sebou 200 km, ve Freistadtu 269, v Gmündu 325,52, na Hochtoru Grossglockneru (nadmořská výška 2457), v cíli 1474,4 km.