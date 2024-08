Na Kernerův dotaz řekl, že by rád ty peníze daroval nadaci Alberta Schweitzera, někdejšího „pralesního“ lékaře v Lambaréné, nositele Nobelovy ceny za mír. Kreidemeier, který propaguje ochranu zvířat a od roku 2014 je vegetariánem, by chtěl darem jít příkladem v pomoci zvířatům.

Z jeho životopisu zmiňme dále, že do roku 2021 byl volným spolupracovníkem Mittelbayerische Zeitung, 2018 vstoupil do strany ochránců zvířat, rok nato se začal angažovat ve Fridays for Future, pak se stal členem Greenpeace, Pety a Svazu na ochranu přírody, v roce 2022 jeho bavorským předsedou – a v roce 2023 ze všech ochranářských funkcí odstoupil, „protože by chtěl v rámci svých možností co nejlépe pomáhat zvířatům, životnímu prostředí a lidem“. Po dlouhé analýze „musel bohužel dojít k závěru“, že je významně smysluplnější nasadit síly na jiném místě…

Osud jeho výhry z kvízu šampionů německé noviny dosud nepublikovaly, počkáme si tedy…

Film o přesvědčené nacistce

Televizní moderátorka a producentka Sandra Maischbergerová (57) pořídila v roce 2002 rozhovor s Helene Berthou Amalií „Leni“ Riefenstahlovou (1902- 2003), kterou sama později označila pro týdeník Die Zeit za „veskrze přesvědčenou fašistku a nacistku“.

close info Zdroj: Zdroj: DK zoom_in Leni Riefenstahlová v roce 2002.

V létě roku 1933 začala Riefenstahlová natáčet svou norimberskou trilogii. První díl - Vítězství víry - se během války ztratil. Za druhý díl - Triumf vůle - z roku 1934, který dokumentoval 6. sjezd NSDAP, dostala roku 1934 „Národní cenu“ a o rok později získal film na festivalu v Benátkách cenu za nejlepší zahraniční dokument. V roce 1938 vydala Riefenstahlová dvoudílný dokument o Letních olympijských hrách 1936 v Berlíně pod názvem Olympia . Film byl široce chválen jako estetické mistrovské dílo, ale také kritizován za své propagandistické a ideologické prvky. Za svou práci získala Riefenstahlová mimo jiné německou národní filmovou cenu 1937/38, Coppa Mussolini a zlatou olympijskou medaili Mezinárodního olympijského výboru. Během druhé světové války natáčela Hitlerův útok na Polsko pomocí „Sonderfilmtrupp Riefenstahl“ .

V roce 1932 požádala Adolfa Hitlera dopisem o osobní schůzku. Podle Riefenstahlových memoárů jí Hitler při této příležitosti: „Pokud se někdy dostaneme k moci, budeš muset natočit moje filmy.“

115minutový dokumentární film o této filmařce doby nacismu mj. se záběry ze 700 beden Riefenstahlové odkazu natočil Andres Veiel v produkci Maischbergerové a bude uveden na festivalu v Benátkách pětkrát 29. a 30. srpna. Brzy jej budou promítat také německá kina. Maischbergerová řekla, že film nechtěla udělat jen pro specialisty, nýbrž také „pro generaci mého syna, kterému je sedmnáct, a jméno Leni Riefenstahlová nikdy neslyšel…“

Doživotí bodajícímu Somálci

27letý Somálec se dnes přiznal soudu v Salcburku, že 1. února kolem jedné hodiny probodl ve čtvrti na otevřené ulici ve čtvrti Lehen 34letého krajana. Dalšího Somálce, který čin pozoroval a volal o pomoc, pronásledoval a chtěl do rovněž zabít. Ale nedostihl ho… Doznal také napadení dvou mužů justiční stráže. Dostal za to doživotí.

close info Zdroj: Zdroj: DK zoom_in Somálec u soudu.

Několik týdnů před činem byl propuštěn z vězení, kde byl za jiné násilné delikty. V bytě v Salcburku pili alkohol, pohádali se a s poškozeným vyšli na ulici, kde vytáhl kuchyňský nůž a pětkrát oběť bodl. K útoku řekl jen, že pocítil velký hněv a náhle cítil krev… K napadenému, čtrnáctinásobnému otci ležícímu na zemi, se ještě vrátil a bodl ho ještě jednou do zad. Tak silně, že čepel zůstala v těle stát…