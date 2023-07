V Eichendorfu v okrese Dingolfing-Landau bude 8. září oficiálně otevřen "Dům Anny", první částečně stacionární dětský hospic v Bavorsku.

První dětský hospic v Bavorsku... | Foto: Zdroj: PNP

Pojmenován je po Aničce, slečně, která měla ráda muziku, především kapelu Creedence Clearwater, vždycky se líčila a lakovala si nehty - docela normální teenager, až na nevyléčitelnou nemoc nervového systému, metachromatickou leukodystrofii. "Přesto velmi ráda žila," ujišťuje v PNP její matka.

Krátce po osmnáctých narozeninách boj s nemocí prohrála. Mezi mnoha lidmi, na které její příběh dolehl, jsou také zakladatelé ambulantního dětského hospicu v Mnichově, Christine a Florian Bronnerovi. „S velkou úklonou před její silou," jak řekla paní Christine při zahájení stavby v roce 2021, je po této dívce pojmenován vznikající hospic, první ze čtyř plánovaných v Bavorsku. Jeho 1300 metrů čtverečních užitné plochy má nabídnout místo těžce nemocným kojencům, malým a větším dětem, mladistvým a mladým dospělým do 27 let a jejich rodinám, uvádí PNP. V srpnu má být dostavěno jeho zařízení a v září tu očekávají první pacienty.

Všechny pokoje jsou prosvětleny mnoha okny do zeleně, každý má východ na terasu. V přízemí je terapeutický bazén pro čvachtání dětí, do koupacího bazénu bude zabudován pojízdný portál pro ty nemocné, kteří sami nezvládnou cestu do vody.

Společenský prostor je rozčleněn na kuchyni, velký stůl ke společnému jídlu a hrací koutek. Organizátoři tak vycházejí vstříc postiženým rodinám, které jsou často vyloučeny ze sociálního života.

V domě je osm pacientských pokojů po 38 metrech čtverečních. Anna disponuje velkým výtahem, kterým mohou být transportováni pacienti i s postelemi.

Jen na vybavení počítá nadace s náklady dva miliony eur. Mnoho lidí a firem z regionu ale chce hospic podporovat, a tak už přispěli více než milionem eur a řadou věcných darů. Země Bavorsko přidala šek na 260 000 eur.

V nejvyšším patře přibudou ke kancelářím a školicí třídě čtyři místnosti pro terapie: dům má nabízet hudební, světelnou, fyzio- a psychoterapii. „Úplně vzadu se kromě toho nachází ,Prostor ticha´, který má sloužit hlavně zaměstnancům k odpočinku při těžké práci,“ píše PNP.

Polovina ze 24 plánovaných míst už je obsazena. Chtějí tu pracovat podle klíče 2:1, tedy na jednoho pečovatele připadnou nanejvýš dvě děti, v těžších případech je možné opatrování 1:1. Hospic nemá žádné stacionární lékaře, většina rozhodování je tedy na pečovatelích.

„V nejvyšším patře je také prostor, který si všichni přejí, aby byl užíván co nejméně. Kdyby v Domě Anny nějaké dítě zemřelo, chtějí tady dát příbuzným možnost se s ním rozloučit. Proto je pokoj vybaven speciálně chlazenou postelí a dítě může pár hodin ležet v kruhu rodiny, než bude vyzvednuto pohřební firmou…“, uzavírá PNP.

Hasiči zachránili housata

Osm husiček v rouře…Zdroj: Zdroj: DK



Do roury dešťového svodu zámku Johannisburg v Aschaffenburgu sklouzlo osm housat do hloubky asi 22 metrů. Jejich matka měla hnízdo na věži někdejší biskupské rezidence a mláďata odtud vyklouzla na střechu. Zaměstnankyně zámku housata v tísni zpozorovala v sobotu ráno a zavolala hasiče. Ti je vytahali a vypustili do zámeckého parku, kde na maminku dlouho čekat nemuseli…

Veteráni na sraz do Deggendorfu



Příští neděli 16. července vyrazí majitelé klasických automobilů, motocyklů a užitkových vozů za všech dolnobavorských okresů k hvězdicové jízdě na Dunajskou slavnost do Deggendorfu. Setkání tam začne v 11 hodin. Pořádající cech motorových vozidel připomíná, že účast je zdarma a na vlastní nebezpečí.

Tlačenice na medicíny



Celkem 11 735 z asi 15 400 přihlášených uchazečů přišlo v sobotu k osmihodinovým písemným přijímacím testům ke studiu medicíny ve Vídni (1850 studijních míst), Štýrském Hradci (370), Innsbrucku (410) a ve Welsu pro Linec (310). Nové bylo zkoumání jejich sociálních kompetencí - museli řešit "sociální dilema", rozpoznávat emoce a uklidňovat neklidné pacienty.

Zabloudili s elektronikou

„Tento start na dovolenou se totálně nepovedl. Kvůli závadným údajům na navigačním přístroji auta jela rakouská rodina pět hodin opačným směrem a přicestovala do nepravého Salcburku,“ píše DK. V místě stejného názvu ve Westerwaldu požádala v neděli brzy ráno policii o pomoc… „Chtěla si udělat v Salcburku zastávku na cestě do chorvatského Zábřehu, sdělila policie v Montabauru. Ta po zajížďce více než 500 kilometrů nastavila rodině v navigaci správnou cestou…