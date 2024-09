V sobotu začne Oktoberfest

Dnes zástupci města, hospodských, vystavovatelů a prodejců prošli prostor Wiesn, kde jim primátor Mnichova Dieter Reiter a vedoucí festivalu Clemens Baumgärtner představili letošní novinky. Reiter narazí v sobotu ve 12 hodin první sud a otevře slavnosti tradičním zvoláním „Ozapft is“ (Je naraženo). Do 6. října sem přijde šest milionů lidí. Na bezpečnost bude dohlížet 600 policistů a až 1500 pořadatelů. Tuplák piva bude stát mezi 13,60 a 15,30 eura, minerálka v průměru deset eur za litr. Stejně jako loni bude pitná voda k dispozici zdarma na kašnách areálu.

close info Zdroj: Zdroj: DK zoom_in Svátek pivařů začne v sobotu.

Hodně utonulých při koupání

V Německu do konce léta utonulo při koupání 353 lidí, loni k 10. září 278, v roce 2019 k tomuto datu 365. Za celý rok 2023 se utopilo nejméně 378 osob, rok předtím 355.

Nejdelší alpský roh k hraní měří 14 metrů

Nejdelší roh vyrobili Josef Stocker z Kriensu a Američan Peter Wutherich. Měří 47 metrů, ale nedá se na něj hrát. Nejdelší “hratelný“ je dlouhý 14 metrů a má 64 tónů (normální 16).

close info Zdroj: Festival Mitte Europa zoom_in Alpský roh. Ilustrační foto

Guinnessova kniha rekordů eviduje nástroj dlouhý 20,67 metru. Vyrobil jej Alois Biermaier (83) v bavorském Bischofswiesenu. Zhotovovali ho od roku 1978 a ke Guinnessům došel roku 1982. Od toho roku stavějí alphorny z jemnozrnného smrkového dřeva, nástavce, výztuhu trychtýře a patky z javoru. Omotávka hliněné trubky je ze štípaného cesmínového materiálu. Nástroj je v poslední době vyráběn v procesu CNC.

Před nějakými 30 lety Biermaier hloubil, brousil a hobloval kmen stromu před svou tesařskou dílnou v Bischofswiesenu. „Sousedé se ptali, co to bude,“ vzpomínal. Řekl jim, že žlab… Někteří lidé si zpočátku mysleli, že jde o kajak. Po mnoha hodinách práce se zrodil alphorn - 20,67 metru dlouhý, 77 kilogramů vážící, vyrobený z jednoho smrkového kmene a obalený více než 2300 metry bambusové rákosky.

Byl to první alpský roh, který Biermaier postavil. Díky své velikosti byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů, ale o to nešlo, říká tesař. V roce 1976, tedy dobrých pět let před dokončením nástroje, založil Bischofswiesner Alphornbläser – a hudebníci měli problém najít vhodné nástroje. Tak jim nějaké udělal… Dohromady jich postavil kolem 700.

Vrcholný Picasso je v Mnichově

Bavorská státní sbírka umění, Pinakotéka moderny v Mnichově, je bohatší o klíčové dílo kubismu Pabla Picassa (1881-1973) – má jako zápůjčku „Femme au violon“, Ženu s houslemi, obraz z roku 1911. Sbírka jej má od roku 2014, nyní je díky alianci šesti sponzorů trvale zajištěn, řekl ministr kultury Markus Blume (CSU). Dosud byl obraz v privátním vlastnictví a dědil se v rámci rodiny.

close info Zdroj: Zdroj: DK zoom_in Picasso v Mnichově.

Nyní je ústředním bodem sbírky moderního umění v Pinakotéce moderny. Zapůjčený od pařížského obchodníka s uměním Daniela-Henryho Kahnweilera byl na legendární „výstavě Sonderbund“ v Kolíně v roce 1912 získán sběratelem a obchodníkem s uměním Alfredem Flechtheimem a dílo – olej na plátně o rozměru 92x65 cm - skončilo v roce 1927 ve slavné sbírce krefeldského textilního výrobce Hermanna Langeho. Století po své první prezentaci v Mnichově se vrací do Bavorska.

Tehdy třicetiletý mistr svou „femme au violon“ (ženu s houslemi) namaloval olejem na plátno o rozměrech 92 krát 65 centimetrů. Je na něm „radikální rozpuštění a geometrickou disekci figury a nástroje“, na jaře 1911 bylo dosaženo „vrcholu a konečného bodu neobjektivity v Picassově kubistickém díle“, říkala tehdejší kritika…