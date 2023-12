Gema podle vlastních údajů rozeslala pořadatelům vánočních trhů loni 3350 účtů. Ve 167 případech byly vyšší než předtím a 35krát činily statisícové částky. Na vánočním trhu ve Frankfurtu tak náklady organizátorů na hudbu stouply od roku 2019 čtyřicetkrát, na 40 000 eur. V Braunschweigu chtěla Gema pod městského marketingu o 18 000 eur víc.

Gema zastupuje v Německu vydavatelská práva přes 90 000 skladatelů, textařů a hudebních vydavatelství, a zpoplatňuje pro ně skladby chráněné autorskými právy. Díla, jejichž autoři jsou už nejméně 70 let mrtví, už licenci nemají.

Od roku 2011 vypočítává společnost náklady podle celkové ozvučené plochy, na které se akce koná. Gema ve čtvrtek vysvětlovala, že měřit musí "od zdi ke zdi, od prvního do posledního stánku".

Pojede na maraton do Sydney?

Má pozvánku, ale peníze na cestu ještě ne…Zdroj: Zdroj: DK

Na e-mail Christiana Blöchl-Wagnera (TV Hauzenberg) přišla v pátek dopoledne pozvánka na maraton v Sydney 15. září 2024. Ten bude mistrovstvím světa seniorů.

46letý Wagner se k němu kvalifikoval při berlínském maratonu 23. září časem 2:36:35 hodiny, který ho letos řadí mezi 200 nejrychlejších vytrvalců na světě nad 45 let. Jeho berlínský čas mu umožňuje další tři roky starty v nejlépe obsazených a nejrychlejších maratonech na světě, mezi nimi v Tokiu, New Yorku či Bostonu. Je to ovšem spojeno s vysokými náklady, také na přípravu. Wagner své šance na závod v Sydney odhaduje 50 na 50, ale láká ho to…

Závodně běhá bývalý fotbalista SC Herzogsreut a otec Jonase a Nathana, kteří kopou za mládež SV Grainet, teprve tři roky. Trenéra prý nepotřebuje, plánuje trénink a závodní taktiku podle svého. „Trénuji podle chuti a nálady, ale systematicky," říká v DK. Jedenáct týdnů před berlínským maratonem běhal každý den. V srpnu absolvoval 600 kilometrů, žádný ne pomaleji než pět minut, a aby se vyhnul pahorkům Bavorského lesa, běhal častěji podél Dunaje nebo svých 35 koleček kolem jezera v lázeňském parku v Grafenau. A shrnuje: "Když si něco vezmu do hlavy, pak to udělám…"

"Kevin" dostal hollywoodskou hvězdu

Kevin s partnerkou u Walk od Fame.Zdroj: Zdroj: DK

Rodinná komedie „Kevin - Sám doma" udělala Macaulaye Culkina před více než 30 lety dětskou filmovou hvězdou. Nyní 43letého herce Hollywood ocenil hvězdnou plaketou. Culkin ji odhalil v pátek jako 2765. hvězdu na proslulé „Walk of Fame“. Při ceremonii pózoval se svou partnerkou herečkou Brendou Songovou (35) a malými společnými syny Dakotem (2) a Carsonem, narozeným před Vánocemi 2022. (Foto pro web ze zdroje DK.)

"Po svých raných úspěších měl Culkin rodinné problémy, rodiče bojovali o to, kdo ho dostane do péče, a on jim později zakázal přístup na své konto. Jako 17letý se oženil s herečkou Rachel Minerovou, ale za dva roky se jim manželství rozpadlo," napsal DK.