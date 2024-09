KOMISAŘ - STAVEBNÍ PREVENCE (m/ž) Hledáme nového kolegu/kolegyni pro Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Krajské ředitelství v Českých Budějovicích a to na pozici Komisař- stavební prevence. Požadavky: minimálně vyšší odborné nebo - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, zaměření vzdělání- technické nebo požární ochrana - orientace v problematice stavební prevence a stavebního zákona - velmi dobré komunikační schopnosti - velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office) - řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla. Základní podmínky pro přijetí do služebního poměru: občan ČR; věk 18 let; bezúhonnost a plná způsobilost k právním úkonům; fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby Hlavní náplň služební činnosti: - posuzování předložené projektové dokumentace stavby a zpracování stanovisek k této dokumentaci (zda byly při jejím zpracování splněny technické a právní předpisy v oblasti požární ochrany) - účast na závěrečných kontrolních prohlídkách staveb, kdy příslušník ověřuje, zda byly při realizaci stavby dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb a následně zpracovává stanovisko k užívání staveb. Nabízíme: - služební poměr, který je upraven zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění - zajímavou práci; příjemný kolektiv - kvalitní a důkladné odborné zaškolení - platové zařazení v 7. tarifní třídě (v rozpětí platového tarifu v 7. tarifní třídě: od 34.190 Kč, podle započitatelné praxe) - dle NV č. 419/2022 Sb.; zvláštní (rizikový) příplatek ve výši 3.800 Kč; možnost osobního příplatku po zapracování - 6 týdnů dovolené v kalendářním roce; kariérní systém. Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, MultiSport karta, zvýhodněný pobyt v rekreačních zařízeních HZS, možnost zápůjčky sportovního vybavení Doklady, které uchazeč doloží: - písemnou přihlášku do výběrového řízení (formulář ke stažení - https://www.hzscr.cz/clanek/prihlasky-k-ucasti-ve-vyberovem-rizeni.aspx) - strukturovaný životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání a schopnosti uchazeče včetně kontaktní adresy a telefonu, příp. e-mailu, - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, Výše uvedené doklady doručte písemně do 11.9.2024 na adresu: HZS Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice (k č.j. HSCB-13-37/2024 KŘ ze dne 26.8.2024). Dotazy k výběrovému řízení směřujte na tel.: 950 230 331 - plk. Mgr. Lucie Davidová, e-mail: lucie.davidova@hzscr.cz Dotazy k náplni služební činnosti směřujte na tel.: 950 230 200 - plk. Ing. Jana Neškodná, e-mail: jana.neskodna@hzscr.cz V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení. 34 190 Kč

Detail nabízené práce