Pátek 12. července 2024

8.30 hodin Stanislav Hnilička, 83 let, Úsilné

9.30 hodin Jaroslav Vlasatý, 78 let, České Budějovice

13.00 hodin Anna Svobodová, 86 let, České Budějovice

14.00 hodin Ing. Miloš Musil, nedožitých 72 let, České Budějovice