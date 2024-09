Slavnostní den Miloše Zemana začne obědem s předsedou vlády Slovenské republiky Robertem Ficem. Samotná oslava pak vypukne v 17 hodin uvítací číší vína. Pozvánku na akci dostalo skoro 200 lidí. „Pozváni byli nejbližší, přátelé, ale i významné osobnosti domácí a zahraniční politiky. Bude to oslava plná hezkých překvapení, lze očekávat hosty opravdu zajímavé a vysoce vážené. Vše je pečlivě a do detailu přáteli připraveno, pan prezident si už ladí narozeninový projev, a chystá se ostatně i premiéra jeho nové knihy s názvem Prezidentský úděl. Co je ale nejdůležitější, setkání v Hluboké nad Vltavou bude vyjádřením hluboké úcty k oslavenci, který nad Vltavou po deset let sídlil jako prezident republiky. Bude to fajn čas věnovaný jen a výhradně Miloši Zemanovi,“ uvedl pro Deník mluvčí bývalého prezidenta Jiří Ovčáček. Hotel Štekl bude také slavnostně nasvícen v barvách trikolory.

close info Zdroj: Deník/Jana Urbanová zoom_in Hotel Štekl se připravuje na narozeninovou oslavu bývalého prezidenta Miloše Zemana.

Podle informací některých médií dostal pozvánku na soukromou akci například slovenský prezident Peter Pellegrini i premiér Robert Fico, polský prezident Andrzej Duda nebo maďarský premiér Viktor Orbán. Jestli ale všichni jmenovaní státníci nakonec skutečně dorazí zatím není jisté. Z českých politiků jsou podle serveru Seznam Zprávy pozvaní za hnutí ANO Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček nebo Jaroslav Faltýnek. Za SPD pak Tomio Okamura a Radim Fiala. Miloš Zeman ale nezapomněl oslovit ani zástupce mimoparlamentních stran, Kateřinu Konečnou z KSČM nebo Filipa Turka za Motoristy. Mezi hosty se měla objevit i oblíbená herečka Jiřina Bohdalová, která ale na začátku týdne skončila v nemocnici kvůli infekci z jídla. Přestože se podle svých vyjádření do médií už cítí lépe, avizovala, že nakonec mezi gratulanty nedorazí.

V Hotelu Štekl mezitím vrcholí několik týdnů trvající přípravy. Na nádvoří visely ve čtvrtek dopoledne kromě české vlajky, také vlajky Rakouska, Slovenska a Maďarska, které ukazují na přítomnost zahraničních státníků. Přímo ve vstupu je umístěná cedule upozorňující na uzavřenou společnost. Na celou akci platí informační embargo. „Jako hotel nikdy nepodáváme jakékoliv informace o ubytovaných hostech ani akcích, které se u nás konají. Je to po dlouhá léta naše pravidlo,“ sdělila ředitelka hotelu Renata Suchomelová. Podrobnosti k oslavě nezná ani starosta Hluboké nad Vltavou. „Jako město nemáme s touto soukromou akcí nic společného. Mohu vám říci pouze tolik, že žádná dopravní ani jiná omezení u nás nebudou, zámek zůstane během víkendu otevřený v běžném režimu a turisté tam budou moci přijet,“ ujistil návštěvníky starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa. Krátkodobá dopravní omezení by mohla nastat pouze v souvislosti s přesunem státníků z českobudějovického letiště na Hlubokou.

Miloš Zeman navštěvoval jako hlava státu jižní Čechy pravidelně. Kromě toho, že absolvoval prezidentské vícedenní cesty po kraji, zahajoval každoročně i mezinárodní agrosalon Země živitelka na českobudějovickém výstavišti.