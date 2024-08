„Seznámení s návrhářem celé kolekce Janem Černým, který se nabídl a o potřebné úpravy sám postaral, bylo sice fajn, ale já se soustředím spíše na přípravu, protože ta byla nesmírně náročná. Jestli mi nesedí oblek, tak nesedí. To nechám raději povolaným. Nechtěl bych z toho dělat nějakou větší kauzu,“ uvádí Arnošt Petráček.

close info Zdroj: Deník/ Klára Alešová zoom_in Arnošt Petráček.

Všechny jeho myšlenky směřují k paralympiádě. A cíle má nejvyšší. „Chci si vzít zpátky, co mi patří, a to je evropský a světový rekord. Je to vysoký cíl a mám z toho respekt, ale pokud si člověk dává malé cíle, nikdy toho nedosáhne. Takže si musím dát ty nejvyšší cíle, byť je velmi těžké to splnit, ale je třeba prostě bojovat, jít si za svým snem,“ říká budějovický reprezentant. S ohledem na to ladili s trenérem také soustředění, kterých absolvoval celkem šest.

Chce zpět rekord

„Tréninky jsme stavěli tak, abychom opravdu směřovali k té zlaté medaili. Když jsme jeli objemy, denně jsem naplaval něco mezi pěti až sedmi kilometry. Poslední tři soustředění jsme se věnovali rychlosti, tam jsem naplaval okolo dvou a půl kilometru,“ přibližuje Arnošt Petráček, jehož disciplínou je 50 metrů znak. „Mým cílem je zaplavat na olympiádě pod čtyřicet vteřin,“ dodává jihočeský sportovec, který bude v Paříži bojovat o medaili s dalšími jednatřiceti českými reprezentanty.

V minulosti závodil ještě v dalších disciplínách, na letošní olympiádě se ale rozhodl vsadit všechno jen na jednu kartu. „Vzhledem k tomu, že jde celkově parasport výkonnostně nahoru, tak i ty limity jsou tam čím dál tvrdší. Jsou tam silní soupeři, kteří plavou velmi kvalitní časy,“ vysvětluje.

Výstava v IGY Centru

Zážitkem je pro něj ale celá olympiáda. „Já jsem se těšil už od okamžiku, kdy jsem byl nominován,“ říká se smíchem. Radost měl i z kolekce. Nechybí tam samozřejmě i diskutovaný výtvor návrháře Jana Černého, jen místo kabátu mají bundu. „Za mě dobrý. Měl jsem možnost vidět i ten kabát a mně se líbí? Jako jo, je to šílený, ale na druhou stranu, cílem je zaujmout a máte na to strašně málo času, takže proč ne,“ říká Arnošt Petráček.

Ten se v pondělí 19. srpna účastnil spolu s předsedou Českého paralympijského výboru Zbyňkem Sýkorou slavnostního zahájení výstavy mapující činnost Českého paralympijského výboru. Ta bude k vidění až do konce září v 1. patře IGY Centra v Českých Budějovicích.

„Výstava má dvě témata. Prvním je oslava třiceti let jubilea českého paralympijského výboru. A druhým motivem je právě nadcházející paralympiáda, takže se výstava snaží o šíření i tohoto tématu,“ vysvětluje Zbyněk Sýkora, který se již 22 let pohybuje na vozíku.