Zájem o parkovací dům je ale spíše nárazový, takže vedení města už nějaký čas uvažovalo o tom, že by zde nabídlo místa právě abonentům a rezidentům z centra. Aby se nový objekt naplno využil. V Českých Budějovicích se už řadu let parkuje podle systému tak zvaných modrých zón, kde v některých lokalitách smějí parkovat jen místní obyvatelé nebo ti, kteří tam podnikají. I tak ale občas bývá s hledáním místa k parkování problém.

Zkušební režim

Ve zkušebním režimu bude spuštěno volné parkování rezidentů a abonentů z oblasti A (centrum města) v novém parkovacím domě Stromovka od pondělí 2. září 2024. „Týká se to všech řidičů z této oblasti, kteří mají na své registrační značky dlouhodobě zaplacené parkovací stání. Během roku je v centru a v jeho okolí hodně akcí, některé přímo na náměstí Přemysla Otakara II., a ty si vyžadují uzavírky. Totéž platí o realizovaných stavebních pracích v této lokalitě. Proto jsme hledali cestu, jak řidičům pohodlné parkování v docházkové vzdálenosti umožnit,“ říká náměstek primátorky Lubomír Bureš.

Po odstranění všech technických překážek se podle Lubomíra Bureše záměr podařil. „Doufám, že to lidé ocení. S tímto systémem je dobrá zkušenost na záchytném parkovišti Jírovcova, kde mohou parkovat rezidenti a abonenti z přilehlých oblastí C a G,“ dodává Lubomír Bureš s tím, že bezplatné a neomezené parkování bude ve všech patrech parkovacího domu nejprve fungovat ve zkušebním režimu do konce roku. „Poté vše vyhodnotíme. Věřím, že se ukáže velký zájem a my budeme v nastaveném módu pokračovat,“ říká.

„Od začátku chceme, aby se dům Stromovka využíval co nejvíce. Poptávku po parkovacích místech vnímáme nejen od návštěvníků města, ale i od našich občanů,“ doplnil náměstek primátorky Petr Maroš.