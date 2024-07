V červnu se tak Button odebral zaslouženého důchodu ve svých 10 letech. „Tedy poměrně dlouho. Leckteří čtyřnozí kolegové musí do důchodu už v osmi nebo devíti letech,“ říká mluvčí jihočeských celníků poručík Radek Kréda.

Vše záleží podle psovoda Jiřího Tomana na zdravotním stavu a testech konkrétního psa. „Také na tom, zda je schopen opravdu makat, protože ve službě musí prostě fungovat,“ uvedl praporčík Jiří Toman, který se svým parťákem též ukončil svou kariéru u celní správy.

Úřadující mistr republiky celní správy, jihočeský desetiletý belgický ovčák malinois Button, odchází do psího důchodu.

Toman se se svým svěřencem Buttonem na mistrovství celní správy stal absolutním vítězem. „Button je prostě borec, proto mohl sloužit tak dlouho. Myslím, že se rozloučil se službou v nejlepším světle,“ pochválil svého čtyřnohého svěřence.

Belgický ovčák Button byl kromě úspěchů v soutěžích po celou dobu aktivní služby opravdovým pomocníkem, mimo to i skvělým kolegou a věrným parťákem. „Za svou službu má na kontě 234 záchytů různých drog, například amfetamin, metamfetamin, extáze, hašiš, kokain, efedrin, marihuana, ale též prekurzory pro jejich výrobu. To vše o celkové hmotnosti 48,657 kilogramu,“ shrnul fakta mluvčí Kréda.

Desetiletý pes Button navíc odešel do důchodu jako stále úřadující mistr republiky celní správy, připomněl jeho psovod Jiří Toman. „Buttonovi přejeme za jihočeskou celní správu pevné zdraví do psího důchodu a Jirkovi do další kariéry hodně zdaru,“ vzkázal Radek Kréda.

Jeden z Buttonových posledních úspěšných záchytů se uskutečnil v březnu. Na dálnici D3 u Budějovic celníci vytipovali vozidlo Škoda Fabia se třemi muži a ženou. Belgický ovčák označil mezi sedadlem spolujezdce a pravými předními dveřmi černou tašku, v níž se nacházelo 20 g pervitinu. Tím ale jeho úspěšné pátrání nekončilo. Intenzivně se zajímal i o okolí ruční brzdy. Prostor plastového úkrytu pod ruční brzdou ukrýval sáček s 800 g efedrinu.

