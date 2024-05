„Nálepka označená písmenem L byla platná pouze do 30. dubna a pokud prodejce zboží s těmito nálepkami stále nabízí k prodeji nebo je má na skladě, pohlíží se na takové cigarety jako na tabákové výrobky značené nesprávným způsobem,“ říká mluvčí Kréda.

Pracovníci celního úřadu v rámci kontrol zajistili krabičky s písmenem „L“, ale dokonce i „G“, „F“ a „V“, tedy ty, které byly platné pro roky 2022, 2021 a poslední z jmenovaných dokonce pro rok 2019. „Tato balení prodejci neměli umístěná na prodejní ploše, ale pečlivě uschovaná za zavřenými dveřmi skladovacího prostoru nebo zatarasená rolemi s ubrusy a látkami na provozovně,“ popisuje mluvčí Kréda.

Čtyřnohý kolega Connor, celým jménem Connor Force of Destiny, slyšící na jméno Kony, ale veškeré tyto úkryty tabákových výrobků označil a celníky navedl na správné místo. Neznačené nebo nesprávně značené cigarety ale nebylo to jediné, co se schovávalo v uzavřených skladech. „Odhalili jsme také více než kulových pum 150 mm, což je zábavní pyrotechnika kategorie F4 a dále připínací odznaky – loga světových značek, které prodejci používají na dodatečné značení neoriginálního zboží,“ dodává mluvčí Radek Kréda.

Čtyřnohý kolega Kony dovedl celníky na správné místo.Zdroj: Celní úřad pro Jihočeský kraj

V jednom případě celníci udělili pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun místě prodejci, který odmítl zpřístupnit uzavřené místo na provozovně. „Právě to, kde byla později nalezena nebezpečná zábavní pyrotechnika,“ upřesňuje mluvčí. Zajištěné zboží skončilo ve skladu celní správy.