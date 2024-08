| Video: Youtube

Mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková uvedla, že oznámení o psovi přijali na operačním středisku v pátek krátce po deváté hodině ranní. „Pes pobíhal mezi projíždějícími vozidly na křižovatce ulice Na Dlouhé louce a Husovy třídy," řekla s tím, že dál si to zvíře namířilo k řece.

To už mezitím na místo zamířila hlídka městské policie. Specialistům na odchyt zvířat se podařilo stafordšírského teriéra dostihnout na Vltavském nábřeží, kde zaběhl do otevřených dveří obytného domu. Dovnitř vešli strážníci se souhlasem jeho majitele s cílem útěkáře polapit. Bez boje se to neobešlo. Pes se proti nim postavil s vyceněnými zuby a zuřivým štěkotem. „Odchytáři s ním měli ještě plné ruce práce, než se jim agresivní zvíře podařilo zajistit pomocí odchytové tyče," vyprávěla Věra Školková.

Dodala, že mezitím se na tísňovou linku městské policie ozval muž, který měl psa hlídat. Ten se svěřil, že „Áres“ utekl dírou v plotě. Pro psa i ostatní účastníky silničního provozu měl případ šťastný konec bez újmy na zdraví, majitele však neminula pokuta za nezajištění zvířete proti útěku.