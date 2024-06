Příjemně teplá voda, ale miliony rybářů, prutů a vlasců, to jsou nejsilnější zážitky ze čtvrté etapy projektu Vltava Swim 2024. Celkem 17 plavkyň si vytklo cíl štafetově přeplavat Vltavu z Nové Pece na začátku lipenské přehrady až k soutoku nejdelší české řeky s Labem v Mělníce. Čtvrtá skupinka, ve které se střídaly Pavlína Procházková, Kristýna Dyková, Lucie Gallistl Pilnáčková, zdolala mezi nedělním a pondělním odpolednem přehrady Kamýk a Slapy.

Plavecká parta sedmnácti žen postupuje Vltavskou kaskádou k Praze Ve čtvrté etapě přeplavaly Kamýk a Slapy. | Foto: CZECH LADIES Team

Podle Kristýny Dykové, v jejíž hlavě se celý nápad zrodil, byl i úsek mezi hrázemi Orlíku a Slap náročný. „Voda sice měla příjemných dvacet stupňů a ani vzduch se v noci neochladil tolik jako první noc na Lipně, ale zase se objevila nová komplikace. Zrovna začala sezona dravců a všude bylo neuvěřitelné množství rybářů. Snad miliony nahozených prutů, ve vodě vlasce a pochopitelně neměli radost, že jim tam jezdíme s člunem a plaveme, někteří i křičeli, že jim to potrháme," líčí vypjaté okamžiky.

Ačkoli nebylo jednoduché se hlavně v noci rybářům a jejich vybavení vyhýbat, vše se nakonec obešlo bez jediné kolize. „Měly jsme výborný doprovod, který se staral, abychom nikde nenarazily. Oni sice rybáři mají ty vlasce ve vodě označené malou bójkou, ale ve tmě nejsou skoro vidět. Doprovodný člun jel ale pomalu, zastavoval a všechny možné překážky nám krásně nasvěcoval. Navíc jsme se orientovaly podle světel na břehu, podle kterých jsme věděly, že můžeme čekat i něco ve vodě," přibližuje Kristýna Dyková noc na Slapech. Kamýk byl podle ní z tohoto pohledu jednodušší, protože ho dámy stihly přeplavat ještě za denního světla.

Na trase se objevují stále další lidé, kteří chtějí plavkyně podpořit. Ve vodě se přidávají přátelé plavci, na březích se objevují fanoušci, kteří by plavkyně chtěli vidět na vlastní oči. Nejvíc jich CZECH LADIES Team čeká v úterý v Praze a ve středu v Mělníce. Prahou poplave štafeta od úterního rána. Ideálním místem pro větší setkání plavců i těch, kdo jen drží palce, je Trója - Loděnice, která je i cílem etapy. Tam dámy doplavou odhadem kolem 15. hodiny, přidávat ve vodě se lidé mohou už u mostů před Trójou.

Bude to už pátá skupina plavkyň. V Třebenicích pod hrází slapské přehrady do vody skočila Veronika Horáčková, střídavě s Aničkou Michalcovou proplavaly v pondělí odpoledne Svatojánské proudy. Voda v nich se držela jen okolo 9 °C. Na Štěchovické přehradě předaly štafetu Kristýně Běželové a Réce Udvardy. Ještě před setměním plavkyně míjely soutok se Sázavou. Kolem brzkých ranních hodin by měly doplavat do Braníku. I plavba Prahou bude mít podle Kristýny Dykové svá specifika, je třeba počítat s hustou lodní dopravou jak větších plavidel, tak malých člunů, ale třeba u šlapadel.