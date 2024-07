Parkování

Budějčáci sednou patrně na kolo (kolostavy jsou přímo u plavečáku) nebo přijdou po svých, bez naděje zaparkovat ale nejsou ani motoristé. Volná místa se dala bez problémů najít dokonce i na parkovišti v těsném sousedství plaveckého stadionu či o pár kroků dál před sokolovnou, jen krátkou procházku navíc absolvují ti, kdo zajedou do parkovacího domu u sportovní haly nebo na Dlouhou louku. Je ale vždy potřeba počítat s nějakou korunou navíc za parkovné.

Vstupné

Dovnitř se dostanete přes pokladnu plaveckého stadionu. Za tři hodiny zaplatí dospělí stovku, majitelé předplatného 80 Kč, děti od 3 let, ZTP a senioři 60 Kč. Rodinná vstupenka pro dva dospělé a tři děti stojí 260 korun. Kdo na plovárně vydrží celý den, utratí za vstup 130 Kč (dospělý), 100 Kč (abonent), 80 Kč (dítě, ZTP, senior), 350 Kč (rodina). Děti do 3 let mají vstup zdarma. Otevřeno je po celé prázdniny od 9.30 do 20 hodin.

Zázemí

Zapomeňte na cestu z domova v plavkách nebo gymnastiku při převlékání pod osuškou někde na okraji pláže. K dispozici jsou prostorné a udržované převlékací boxy. Slušelo by jim možná jen víc praktických háčků na odkládání tašek a svršků. S ohledem na to, že sem vstupují lidé v mokrých plavkách a na botách přinesou běžné nečistoty, na podlahu si toho moc nepoložíte. Ze zadní strany budovy zázemí najdou návštěvníci dostatek toalet i sprchy pro důkladnější očistu. Sprchy a brodítka jsou i u vstupů z pláže k bazénům. Cennosti se vyplatí zamknout do bezpečnostních schránek, mechanismus zámku vyžaduje desetikorunu, kterou vám po použití vrátí.

Pláže

V okolí bazénů můžete využít ke slunění pěstěný trávník nebo lehátka, ta ale bývají při vyšší návštěvnosti brzy obsazena. Kdo má sluníčka plné zuby, může se před jeho paprsky ukrýt do příjemného stínu pod vzrostlými stromy. Najdete tu i pingpongový stůl a na úplném konci areálu i prostor vyhrazený kuřákům. Kdo cigaretovému kouři neholduje, může jásat. V drtivé většině plovárny platí zákaz kouření.

Bazény

V odpolední špičce si na letní plovárně jen těžko pořádně zaplavete. Pro pilování techniky nebo kondice se vyplatí volit méně atraktivní časy nebo si zaplatit pronájem dráhy. Většina návštěvníků se do bazénu chodí zchladit, udělat pár temp a užít si atrakce. Asi tou největší je čtyřdráhová skluzavka, na které s chutí řádí větší děti i dospělí. Malé děti mají k dispozici brouzdaliště.

Občerstvení

Koho přepadne hlad a žízeň, rozhodně se nemusí trápit. Pro rychlé osvěžení slouží pítka s vodou, u vstupu do areálu je otevřený bufet s širokou nabídkou jídel i nápojů. Dáte si tu něco malého na zub, jako například pikador, sendvič, obloženou bagetku nebo zapečený toast, ale třeba i smažák, masové kuličky, kuřecí stripsy nebo kebab. V horkých dnech jistě potěší i nabídka zeleninových salátů nebo krájeného sezonního ovoce.

Bezpečnost

Nad veškerým děním ve vodě nepřetržitě bdí plavčíci a v případě potřeby i návštěvníky usměrňují, k dispozici je vodní záchranná služby. Na plážích potkáte i pracovníky bezpečnostní služby a hlídku městské policie.