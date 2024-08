Pátek 9. srpna 2024

8.30 hodin Hana Švehlová, 81 let, Zliv

9.30 hodin Gabriela Jaukerová, 70 let, České Budějovice

13.00 hodin Elfrieda Partlová, 83 let, České Budějovice

14.00 hodin František Pomyje, nedožitých 85 let, Nová Ves